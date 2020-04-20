Dünyaya ihraç edilen ünlü Sultandağı kirazının ağaçları çiçek açtı

Çiçek açan kiraz ağaçların doyumsuz güzelliği

Üretici sezondan umutlu, kiraz ihracatında herhangi bir sorun yaşanmaması bekleniyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte dünyaya ihraç edilen ünlü kirazların yetiştiği ağaçlar çiçek açtı.

İlçeye bağlı Dereçine, Yeşilçiftlik Beldesi, Akbaba, Çamözü, Kırca, Doğancık, Yakasenek köylerinde kiraz ağaçları hava sıcaklıklarının artmasıyla tomurcuklanarak çiçek açtı. Kiraz bahçelerinin sağladığı beyaz görselliğin yanı sıra, hoş kokusu bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Türkiye'nin sofralık yaş kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 30'unun üretildiği ilçede aynı zamanda kiraz, çilek, vişne ürünlerinin dondurularak ihracat yapılıyor.

Kiraz için mevsimsel şartların hepsinin normal seyrettiğini belirten üreticiler bu sezondan umutlu olduklarını belirttiler. Üreticiler, "Kiraz, Covid-19 ile ilgili tedbirleri nedeni ile sıkıntıların olmasına rağmen kirazda bulunan antioksidan etkisi ve farklı faydalı elementleri içermesi Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yaz döneminde tüketilmesi tavsiye edilen meyvelerin başında geliyor. Bu noktada kiraz ihracatında herhangi bir sorun yaşanmaması bekleniyor" diye anlattılar.

Öte yandan, üreticilerin kaygı duyduğu kirazın nasıl toplanacağı ve bu konuda da yerel yöneticilerin çadır kentlerin oluşturulması, sosyal mesafe kurallarına uygun kiraz hasadının yapılması için gerekli çalışmaların yapıldığı bilgileri alındı.