Son Dakika Haberleri: Dünyaya ilk kez sunulan duruş
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Dünyaya ilk kez sunulan duruş

26 dakika önce

Bedenin genel dengesini geliştiren Asana tekniğinin isminin "Ekapada Ancaneyasana" olduğu açıklandı. Bu çok etkili tekniğin sinir sistemini canlandırıp düzene soktuğu, ayrıca idrar ve üreme organlarının fonksiyonlarına yardımcı olduğu da anlatıldı.

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Çok faydalı bir Asana (Yoga duruşu) tekniği daha Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf tarafından Yoga severlere tanıtıldı. Uygulama detayları ve faydalarıyla birlikte duruşu anlatan Sn. Manaf: Her gün düzenli Orijinal Yoga Sistemi duruşlarını yapmanın sağlıklı yaşama büyük desteği vardır, duruşların aşama aşama, belirli bir sırada ve uzman eşliğinde uygulanmasına dikkat etmek gerekir." dedi.

Asana Nedir, Stresi Nasıl Önler?

Asana, Yogada uygulanan fiziksel duruşların genel adı olup düzenli uygulama bedeni, zihni ve duyguları dengelemektedir. Bedenin ve zihnin günümüzde yaygın olan günlük

gerginlik ve strese tepkisini olumlu bir şekilde değiştirmektedir. Duruşlar zihinsel fonksiyonları dengeye sokmakta, böylece zihin strese dayanıklı hale gelmekte, strese kapılmamakta, stres altında ezilmemekte ve stresin olumsuz etkilerinden kurtulmaktadır. Duruşta kalma sırasında zihin bedenin belli bölgelerine odaklanmakta,

böylece zihinsel konsantrasyon ve fiziksel canlılık artmaktadır. Duruşların düzenli uygulanmasının bazı faydaları şunlardır:

Omurga esnekliği artmaktadır.

Eklemler hareketlenmekte ve esnemektedir.

Kaslar kuvvetlenmekte, gevşemekte, canlanmaktadır.

İç organların ve salgı bezlerinin fonksiyonları düzene girmektedir.

Lenfatik sistem ve metabolizma canlanmaktadır.

Bağışıklık sistemi güçlenmektedir.

Dolaşım ve kan basıncı normal ve dengeli hale gelmektedir.

Sinir sistemi sakinleşmekte ve kuvvetlenmektedir.

Dokular tazelik ve canlılık kazanmaktadır.

Sindirim, boşaltım, üreme sistemleri sağlık kazanmaktadır.

Solunum sistemi güçlenmektedir.

Tüm beden canlanmakta ve güçlenmektedir.

Tüm organlar uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

Açıklamalar, UYF Başkanı Akif Manaf'ın "Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı" kitabından alınmıştır.

Akif Manaf, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:21 Kaynak: Bültenler
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