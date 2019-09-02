Son Dakika Haberleri: Dünyaya ilk kez tanıtılan duruş
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Dünyaya ilk kez tanıtılan duruş

2 saat önce

Sağlıklı yaşam için faydalanabileceğimiz çok yararlı bir Yoga duruşu tekniği daha Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf tarafından Yoga severlere tanıtıldı.

Dünyaya ilk kez tanıtılan duruş, System.String[]

Tekniği uygulama detayları ve faydalarıyla birlikte anlatan Sn. Manaf: "Orijinal Yoga Sistemi'nde her gün düzenli uygulama bedensel, zihinsel, duygusal ve enerjisel olarak mükemmelik getirir, sağlık için önemli destektir, herkese uzman eşliğinde uygulama yapmalarını tavsiye ediyoruz." dedi. Duruşların belirli bir sırada, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde yapılmasının önemine de dikkat çekti.

Zihinsel gücü ve konsantrasyonu artıran Asana tekniğinin isminin "ArdhaEkapada Bakasana" olduğu açıklandı.Bu çok etkili tekniğin sinir sisteminidengelediği, pelvis bölgesini yanal bir şekilde esnetipgüçlendirdiği, üremesistemine ve üriner sistem rahatsızlıklarına da iyi geldiği anlatıldı.

Asana Nedir?

Asana, Yoga duruşu veya pozisyonu anlamına gelir Duruşlar, bireyin farkındalığını artırmakta; bedenin ve zihninkeşfedilmesi, bilincin genişlemesi için büyük fayda sağlamaktadır. Duruşların uygulanması bedensel kontrolle beraber zihinsel ve enerjisel kontrol de sağlamaktadır.

Asanalar kas, iskelet, eklem, endokrin, kardiyovasküler, sinir, sindirim, dolaşım,

lenfatik ve boşaltım sistemleri, enerji akımları, zihin ve ruh için yararlıdır. Aynı zamanda tüm sinir sistemini kuvvetlendiren ve dengeleyen, zihni uyumlu ve huzurlu hale getiren psikosomatik çalışmalardır. Hoşnutluk, zihinsel berraklık, gevşeklik, içsel özgürlük ve huzur hissi bu çalışmaların bazı etkileridir.

Yoga duruşlarının düzenli uygulanması, fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir.

Açıklamalar, UYF Başkanı Akif Manaf'ın "Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı" kitabından alınmıştır.

Akif Manaf, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:20 Kaynak: Bültenler
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