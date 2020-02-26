Dünyaya tıbbi alet satan iş adamı, tulum giyip işçileriyle mesai yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyaya tıbbi alet satan iş adamı, tulum giyip işçileriyle mesai yapıyor - Son Dakika

Dünyaya tıbbi alet satan iş adamı, tulum giyip işçileriyle mesai yapıyor

6 saat önce

Samsun'da tıbbi aletler üreterek 80'e yakın ülkeye ihraç eden Ahmet Aydemir, fabrikasında hem yöneticilik hem de tulum giyip işçilik yapıyor.

Dünyaya tıbbi alet satan iş adamı, tulum giyip işçileriyle mesai yapıyor, System.String[]

Samsun'da tıbbi aletler üreterek 80'e yakın ülkeye ihraç eden Ahmet Aydemir, fabrikasında hem yöneticilik hem de tulum giyip işçilik yapıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekarelik alanda 100'ü aşkın personelle ortopedik implant, sterilizasyon konteyner ve aksesuarları üretimi yapan AYSAM Ortopedi Tıbbi Cerrahi Aletler Yönetim Kurulu Başkanı Aydemir, fabrikada patron gibi davranmak yerine, çoğu zaman tulum giyerek işçilerin arasına karışıyor.

Aynı zamanda Samsun Medikal Kümelenme Derneği Başkanı da olan Ahmet Aydemir, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıl aktif olarak doktorluk yaptığını söyledi.

Bir hastasında kullandığı ortopedik cihazdan istediği verimi alamaması ve tedavi sürecinde yaşadığı sorunlar üzerine 2001 yılında kardeşiyle ortopedik ve tıbbi aletler imalatına başladığını belirten Aydemir, kısa sürede işini geliştirerek 80'e yakın ülkeye tıbbi alet ihraç eden konuma ulaştıklarını anlattı.

Hekimliği de üretimi de çok sevdiğine işaret eden Ahmet Aydemir, "Hekimlerin sanayiyle tanışması gerekir. Meslek gruplarının birbirleriyle iletişim halinde olması o kadar önemli ki. Yeni fikirler, inovasyon ve Ar-Ge orada devreye giriyor. " dedi.

Yapılan işin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Aydemir, "Makinenin başına geçip birkaç şeyden haberdar olduğunuz zaman çok daha güzel fikirler sunabilirsiniz. İşçinizle, çalışanlarınızla iletişiminiz bu yolla çok daha fazla artar. Makine başında olmak hem el becerilerimizi geliştirmek, hem işçilerimizle iletişimimizi artırmak hem de daha iyiye doğru fikir alışverişinde bulunmak açısından son derece önemli." ifadesini kullandı.

"Beni tulumla görenler bazen şaşırıyor"

Üretimin içinde olmayı, işin bir parçası haline gelmeyi çok sevdiğini dile getiren Ahmet Aydemir, şöyle devam etti:

"Sevmesem, mesleğimi bir kenara bırakıp gelip buralarda olmam. O makineden çıkardığınız bir şeyi elinize alıp üretimi yapmanın hazzı bambaşka. Bunu mutlaka yaşayan birçok insan vardır. Bu yüzden üzerimde iş tulumu ile arkadaşlarla çalışırken sohbet ederek, diğer tarafta dernekçilik yaparak böyle bir kulvarda devam ediyorum."

Aydemir, fabrikaya gelenlerin patronu bulmakta güçlük çektiğine de dikkati çekerek, "Beni tulumla görenler bazen şaşırıyor. İşçilerimiz ise alıştı. Zaman zaman gelen bürokratlar da tanımayabiliyor." diye konuştu.

İşçilerin motivasyonunda da artış olduğunun altını çizen Ahmet Aydemir, "Genelde işçileri gönderirim, birkaç saat daha burada dururum. Tatillerde mutlaka gelirim, makineleri çalıştırırım. İşçiler geldiklerinde işlerde değişiklik olduğunu görünce etkileniyorlar. Motive olup daha fazla çalışıyorlar. Bence her patronun yapması gereken bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

İşçiler de uygulamadan memnun

Fabrika çalışanlarından Belgin Özmen, Aydemir ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Patron denildiği zaman masasında oturan kişi olarak bilinir normalde ama Ahmet Bey patrondan çok bizimle birlikte çalışıyor. Patron gibi değil, bir işçi gibi çalışıyor. Aramızda patron-çalışan ilişkisi değil, iş arkadaşı ilişkimiz var. Bu da bizi daha rahat hissettiriyor." şeklinde konuştu.

Üretim şefi Sezai Yeşilyurt ise fabrikada 8 yıldır çalıştığını anlatarak, "Bizimle birlikte çalışması bizi motive ediyor. Bize hem eğitim veriyor hem de yaptığımız işlerde en büyük yardımcımız. 28 yıldır bu işi yapıyorum, daha önce çalıştığım hiçbir yerde patronları tezgah başında görmedim." dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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