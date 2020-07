Dünyaya Türk meyve suyu ihracatı artıyor; hangi ülke en çok ne içiyor?

Türkiye'nin en büyük içecek üreticilerinden olan Oğuz Gıda, ihracat yaptığı 103 ülkenin hangi içeceklere ilgi gösterdiğini açıkladı. Arap Yarımadası'nın her zaman şekerli içecekleri tercih ettiğini belirten firma İran'ın ise haftada 4 konteyner enerji içeceği talebinde bulunmasıyla en çok ihracat yapılan ülkeler içinde ilk sırada yer aldığını bildirdi. Türkiye'de yetişen meyvelerin kendine has lezzetinden dolayı Türk meyve sularına dünyadan yoğun talep olduğunu ifade eden Oğuz Gıda CEO'su Enes Örer, Türk meyve suyu sektörünün dünyanın birçok ülkesinden daha ileri teknoloji ve lezzete sahip olduğunu söyledi.

Dünyada Türk meyve sularına olan ilgi gün geçtikçe artarak devam ediyor. Türk firmalarının da dünyaya ihracatı artıyor. İçecek üreticilerinden olan Oğuz Gıda da tüm kıtalarda 103 ülkeye ihracat yaptığını duyurdu. Toplam üretimimizin yüzde 15'lik kısmını ihracat oluşturduğuna dikkat çeken firma, ihracat yaptığı ülkelerin en çok hangi içeceği talep ettiğini de duyurdu.

EN ÇOK İHRACATI İRAN'A YAPIYORUZ

Arap Yarımadası'nın her zaman şekerli ürünleri tercih ettiğini belirten firma yarımadanın üzüm, şeftali ve portakallı içeceklere ilgi gösterdiğini açıkladı. Toplam iş hacminin ilk etapta yüzde 25'lik kısmını ihracata yapma hedefi olduğunu duyuran firma, en çok ihracatı haftada 4 konteyner enerji içeceği talebinde bulunan İran'a yaptıklarına dikkat çekti. Oğuz Gıda, Uzakdoğu'nun da kendileri için büyük pazar olduğunu belirtti.

Türkiye'de yetişen meyvelerin kendine has lezzetinden dolayı Türk meyve sularına dünyadan yoğun talep olduğunu ifade eden Oğuz Gıda CEO'su Enes Örer, Türk meyve suyu sektörünün dünyanın birçok ülkesinden daha ileri teknoloji ve lezzete sahip olduğunu söyledi.

TÜRK MEYVE SULARININ PAZAR PAYI KATLANARAK ARTACAKTIR

Kaliteli ve lezzetli meyve suyu üretiminde Türkiye'nin adete bir marka olduğunu ifade eden Enes Örer, "Türk meyve suyu sektörünün yaptığı atılımlar sayesinde sektör üreticileri dünyanın dört bir köşesine ülkemizde yetişen lezzetli meyvelerden üretilen meyve suyunu gönderiyorlar. Meyve sularımız adete lezzet elçisi gibi bütün dünyada Türkiye'yi temsil ediyor." dedi. Özellikle yaz aylarında birçok ülkenin Türk meyve sularıyla ferahladığını söyleyen Örer," Hem sektör hem de firma olarak kendimizi yenilemek ve inovatif ürünler geliştirmek için çok ciddi AR-GE yatırımları yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türk meyve sularının pazar payı katlanarak artacaktır" dedi.

MEYVELER KENDİ BAHÇESİNDEN

Ürettikleri meyve sularının meyvelerini kendi bahçelerinden temin ettiklerini söyleyen Enes Örer," Kendi bahçelerimizden toplanan meyvelerle çok daha kaliteli ürünler ortaya koyma fırsatımız oluyor" dedi.Örer, çeşitli markaları bünyesinde bulunduran Oğuz Gıda'nın sadece tek hatta saatte 52 ton ürün elde edebilmesiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı içecek üreticileri arasında yer aldığını belirtti.

GENÇLERE DESTEK VERİYORUZ

İçecek sektörüyle ilgili projeleri olan genç girişimcilere destek verdiklerini belirten Oğuz Gıda CEO'su Enes Örer, "ülkemizde ve dünyada fikirleri olan, projelendirilen, içecek sektörüne yeni bir soluk getirecek her türlü Start Up projesini herhangi bir sınırlama olmadan desteklemeye hazırız" dedi. Örer, "Biz, içecek sektörüne yeni markalar ve oyuncular kazandırmak, ülkemizde ve dünyada içecek noktasında AR-GE faaliyetlerini desteklemek, ülkemizden dünyaya daha çok markanın ulaştırılması ve son tüketicileri yeni ve farklı tatlar ile buluşturmak hedefi ile, tüm içecek kategorilerinde genç girişimcilerin projelerini destekleyeceğiz" dedi. İlk Start Up projesi olarak DTXo2 markası ile üretime başladıklarının altını çizen Örer," Son cam hattı yatırımımızla yine yeni bir Start Up projesi olan bir markanın özel tasarım cam şişe ve alışılmamış etiket görselleri ile birlikte hayat bulmasına ve son tüketici ile buluşmasını sağladık" dedi.

"YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ"

5 milyon Euro'luk yeni bir yatırım ile cam üretim hatlarını devreye aldıklarını söyleyen Örer, "Türkiye genelindeki 5 üretim tesisiyle hizmet veren firma 2018 yılında gazlı ürün hatlarını yenileyerek 2,5 milyon Euro yatırım ile ileri teknoloji ekipmanlar ile Adana ve Sakarya fabrikalarımızı daha da güçlendirdi. Sakarya fabrikamızda yaptığımız yatırımlarla; cam şişede içecek çeşitleri ile üretim yelpazemizi genişlettik. Yatırımlarımızın büyük bir bölümünü öz kaynaklarımızla yapıyoruz, yani kazancımızı yine işimize, sektöre, teknoloji ve kaliteye harcıyoruz." diye konuştu. 2020'nin başında süt üretim tesislerini devreye de soktuklarına değinen Örer, "10 milyon dolar toplam yatırıma mal olan 5. fabrikamızı Konya Ereğli'de açarak süt üretimine başladık. Fabrika açılmadan 100 dönümlük bir arazide 2 sene önce büyük baş hayvanlarımızı yerleştirerek üretim için hazırlıklara başlamış olduk" şeklinde konuştu.

