Dünyayı alarma geçiren Corona virüsünün belirtileri - Son Dakika

Kısa sürede tüm dünyaya korku salan corona virüsü başta Çin olmak üzere birçok ülkeye yayılmaya devam ediyor.Virüs etkisini artırırken, hakkında detaylar da merak ediliyor. Wuhan kentinde ortaya çıkan bu salgın nasıl bulaşıyor'Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor.Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.Hastaların çoğunda akciğerin iltihaplandığı gözlemlendi. Vakalar,genellikle yüksek ateş şikayetiyle başvurdu.Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi yok. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak belirtilerin giderilmesi için uğraşıyor. Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.Öte yandan corona virüsü bir ayda ulaştığı vaka ve ülke sayısıyla, 2003'te yaşanan sars felaketinin sekiz ayda ulaştığı vaka ve ülke sayısını geçmiş oldu. Rusya ve Çin de bu hastalığa karşı aşı geliştirmek için kolları sıvadı,çalışmalara başladı.

(İHA)