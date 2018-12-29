Dünyayı Almak İstesek Fiyatı Ne Kadardır? Peki Mars Kaç Para?
8 dakika önce
Araştırmacılar evrensel boyutta dünyamızın ve başka gezegenlerin maddi değerlerini hesaplayan bir formül geliştirdiler.
Araştırmacılar evrensel boyutta dünyamızın ve başka gezegenlerin maddi değerlerini hesaplayan bir formül geliştirdiler.Yapılan hesaplamalar sonrası gerçekten şaşırtıcı fiyatlar ortaya çıkmıştır.
Herkese iyi seyirler dilerim
Saygılarımla
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:31 Kaynak: Youtube
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