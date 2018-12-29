Son Dakika Haberleri: Dünyayı Almak İstesek Fiyatı Ne Kadardır? Peki Mars Kaç Para?

Dünyayı Almak İstesek Fiyatı Ne Kadardır? Peki Mars Kaç Para?

8 dakika önce

Araştırmacılar evrensel boyutta dünyamızın ve başka gezegenlerin maddi değerlerini hesaplayan bir formül geliştirdiler.

Araştırmacılar evrensel boyutta dünyamızın ve başka gezegenlerin maddi değerlerini hesaplayan bir formül geliştirdiler.Yapılan hesaplamalar sonrası gerçekten şaşırtıcı fiyatlar ortaya çıkmıştır.

Herkese iyi seyirler dilerim

Saygılarımla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:31 Kaynak: Youtube

Fi, Genel
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