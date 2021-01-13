Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı - Son Dakika

Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı

13.01.2021 08:05
Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı, System.String[]

Büyük tartışma yaratan WhatsApp güncellemesi sonrasında ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. 4 milyon takipçisi bulunan hesabı kapatan Facebook, kararın "nihai" olduğunu ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde bulunmayacağını iletti.

Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kapattı.

4 MİLYONLUK HESAP DEVRE DIŞI

Press TV'nin açıklamasında, "İran'ın uluslararası İngilizce haber ağının, sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığını iddia eden Facebook, Press TV'nin yaklaşık 4 milyon takipçili hesabını devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı

EK BİLDİRİMDE BULUNULMAYACAK

Haberde Facebook'un, kararın "nihai" olduğuna dair Press TV'yi bilgilendirdiği, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bir bildirimde bulunmayacağını ilettiği kaydedildi.

Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı

Facebook, Press Tv, Medya, İran, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı - Son Dakika Dünya


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