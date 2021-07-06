Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek

Su kaynakları her yıl giderek azalıyor. Bu da gelecekte su savaşları çıkacağına ilişkin komplo teorilerini beraberinde getiriyor.

Peki dünyamızın büyük bir kısmı denizler ve okyanuslar ile kaplıyken neden çok az miktarını içme suyu olarak kullanabiliyoruz? Komplo teorisi de olsa kulağa ürkütücü gelen su savaşlarının önüne, tuzlu suları temiz suya çevirerek geçebilir miyiz?

Haberler.com YouTube özel içeriğinde bu sorular değerlendirildi.