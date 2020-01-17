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Dünyayı değiştirecek lens teknolojisi hayatımıza girmek üzere
6 saat önce
Günümüzde en çok kullanılan arttırılmış gerçeklik (AR) cihazı akıllı telefonlarımız ancak yakın gelecekte bu değişebilir. Teknoloji devleri gözlük modelleri ve lensler üzerinde çalışıyor. Bu firmaların en önde geleni olan Mojo Vision'In ortaya çıkardığı son lens prototipi dünyayı değiştirebilir.
Günümüzde en çok kullanılan arttırılmış gerçeklik (AR) cihazı akıllı telefonlarımız, ancak yakın gelecekte bu değişebilir. Teknoloji devleri gözlük modelleri ve lensler üzerinde çalışıyor. Bu firmalardan biri de Mojo Vision.
Mojo Vision daha önce Google, Apple, Microsoft, Amazon, Motorola, Johnson & Johnson, Philips Healthcare, ve Zeiss için çalışmış olan 84 kişinin yer aldığı bir teknoloji şirketi. Son beş yıldır AR lens geliştiren firma son model Mojo Lens'i tanıtarak bu alanda şimdiye kadarki en umut vaat eden şirket olduğunu gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:43
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