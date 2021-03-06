Dünyayı değiştiren 56 kadın aynı kitapta buluştu - Son Dakika

PROFESÖR Dr. Şükran Köse ve Dr. Eren Akçiçek'in editörlüğünde Nobel ödüllü bilim insanlarının da aralarında bulunduğu 56 kadının hayat hikayelerinin yer aldığı 'Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın- Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi' isimli kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde raflardaki yerini aldı.

Nobel Ödüllü Marie Curie, Nadime Gordimer, Tevekkül Karman, Sigrid Undset, Nelly Leonie Sachs, Esther Duflo, Andrea Ghez, Nadia Murad ve Jennifer A. Doudna'nın da aralarında bulunduğu 56 kadının hayat hikayelerinin yer aldığı 'Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın- Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi' isimli kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde O'TIP Yayınevi tarafından yayınlandı. Kitabın editörlüğünü ise Prof. Dr. Şükran Köse ve Dr. Eren Akçiçek yaptı. Yazarların tamamı çeşitli alanlarda kendilerini kanıtlayan ve toplumsal sorumluluk projelerinde görev alan kadınlar oldu. 865 sayfalık kitap, 2 amaca yönelik yazıldı. İlk amaç, tarih boyunca doktora eğitimi dahil olmak üzere, akademik ilerlemeleri engellenen kadınların ortaya koydukları başarıların gelecek nesiller için örnek olması. İkincisi ise kız çocuklarının Nobel ödülü alan kadınları rol model olarak benimsemesi ve kendi eğitimlerine daha istekli bir şekilde sarılmasının sağlanması.

Kitap satışından elde edilecek gelir ise, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) aracılığı ile kız çocuklarının eğitimine harcanacak.3 yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan kitapta 56 kadının hayat hikayeleri, keşif yaptığı konular, motivasyonları, karşılaştıkları zorluklar anlatıldı. Kitabın editörü Dr. Şükran Köse, bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalemin dünyayı değiştirebileceğini söyledi. Yazar Dr. Özlem Demir de bilim insanı Andrea Ghez'in hayatını yazarken adeta filmlerdeki kahramanların varlığına şahit olduğunu ifade etti.

- İzmir