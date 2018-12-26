Son Dakika Haberleri: Dünyayı Değiştiren Adamlar - Vikingler

Dünyayı Değiştiren Adamlar - Vikingler

27 dakika önce

Merhaba ben Engin, Vikingler dünya tarihinde çok önemli bir yer tutuyor.

Merhaba ben Engin, Vikingler dünya tarihinde çok önemli bir yer tutuyor. Soğuk topraklardan gelip sıra dışı gemileriyle dünyanın dört bir yanını talan eden maceraperest adamlar. Onlar Vikingler. Haklarında o kadar çok film çekildi kitap yazıldı ki efsanelerin bile ötesine geçtiler. Fakat onlar bu efsanelerin hakkını verecek kadar çılgın ve sıra dışı bir topluluk.

Dönemin Arap diplomatları dahi Vikingler hakkında yazılar yazdı, istanbul'da bile bıraktıkları bir çok iz var. Hatta Amerika'ya Kolomb'dan 500 yıl önce m.s sonra 1000 yılında gittikleri ve koloni kurdukları biliniyor. Bunlar gibi bir bilgiye videoda ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:21 Kaynak: Youtube

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