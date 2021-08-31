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Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi Türk hekimlerinde buldu - Son Dakika

Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi Türk hekimlerinde buldu

31.08.2021 13:37

Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi Türk hekimlerinde buldu Türkiye'de ameliyat olan skolyoz hastası İngiliz dansçı, tekerlekli sandalyeyle girdiği hastaneden dans ederek çıkacak Tedavisi için Almanya, ABD gibi dünyanın birçok ülkesini dolaşan skolyoz hastası 13 yaşındaki İngiliz dansçı...

Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi Türk hekimlerinde buldu

Türkiye'de ameliyat olan skolyoz hastası İngiliz dansçı, tekerlekli sandalyeyle girdiği hastaneden dans ederek çıkacak

İSTANBUL - Tedavisi için Almanya, ABD gibi dünyanın birçok ülkesini dolaşan skolyoz hastası 13 yaşındaki İngiliz dansçı Olivia Buckley çareyi Türk hekimlerinde buldu. İngiltere'den Türkiye'ye topladığı bağışlar sayesinde tedavi olmak için gelen genç dansçı, geçirdiği başarılı ameliyat sonrasında tekerlekli sandalyeyle girdiği hastaneden dans ederek çıkacak.

Geçmişte birçok hasta tedavilerini gerçekleştirmek için Avrupa ülkelerine yönelirken Türkiye bugün sağlık alanındaki başarısıyla dünyanın dört bir yanından gelen hastalar tarafından tercih ediliyor. İngiltere'de yaşayan 13 yaşındaki dansçı Olivia Buckley de o hastalardan biri oldu. İleri derecede omurilik eğriliği (skolyoz) hastası olduğu ortaya çıkan genç kızın ailesi, ABD, Almanya'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesinde genç kız için tedavi yolu aradı. Birçok ülkeyi gezerek kızlarının dans kariyerine devam etme hayalini gerçekleştirmek isteyen aile, Alice McLoughlin ve Megan Fleming isimli iki genç kızın geçmişte kızlarıyla aynı durumunda olduğunu ve Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay sayesinde dans kariyerlerine devam edebildiklerini öğrendi. Ardından rotalarını Türkiye'ye çeviren aile, Alanay ile iletişime geçti ve genç dansçının tedavi süreci de başladı.

Başarılı geçen ameliyat sonrası sandalyeyle girdiği hastaneden dans ederek çıkacak

İngiltere'den Türkiye'ye tedavisi için gelen genç dansçı Olivia geçirdiği başarılı ameliyat sonrası dans tutkusuna kaldığı yerden devam edecek. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavisi devam eden ve hibrit yöntem kullanılarak ameliyat edilen Olivia, tedavisinin tamamlanmasının ardından dans tutkusuna kaldığı yerden devam edebilecek.

Ameliyatın zorlu ama başarılı geçtiğini söyleyen ve hastasının Türkiye'ye geliş hikayesini anlatan Prof. Dr. Ahmet Alanay, "Olivia aslında çocukluğundan itibaren skolyoz yani omurganın eğriliği nedeniyle izlenen bir hastamız. Gördüğü çeşitli tedaviler skolyozunun ilerlemesini maalesef durduramamış. Cerrahi tedaviler de tabii söz konusu olmuş. Fakat bir dans tutkusu var. Bu dansa da devam etmek istiyor ve biliyor ki klasik cerrahi yöntemde omurga sabitleniyor. Harekette bir kısıtlama söz konusu oluyor. Belki normal bir hayat sürdüren birisi için bu çok ciddi bir sıkıntı yaratmayabilir ama dansa devam eden ve dansı bir tutku şeklinde yapan biri için tabii ki hareket kısıtlılığı bir dezavantaj olacaktır. O yüzden de acaba başka bir tedavi yöntemi var mı alternatifini ararken bizi buluyorlar. Zannederim hastaların sosyal medyada sayfaları da var. Orada bu BBT hakkındaki bizim Türkçe'deki bantla gerdirme veya iple gerdirme yöntemini duyuyor. Bu zaten şu an için genel olarak baktığınızda Amerika 'da ve şimdi Almanya'da bir merkezi yapılıyor ve bizde yapılan bir yöntem. Bu alternatifleri araştırıyor ve bizde daha önceden tedavi gören hastalarımızın pozitif geri bildirimleri nedeniyle bize gelmeyi tercih ediyor. Sonra da bir bağış kampanyası yapıyor onun da güzel bir hikayesi var. Bağış kampanyası düzenleyerek finansal olarak da o desteği sağladıktan sonra ülkemize ve bize tedavi olmaya geldi" dedi.

"Tekerlekli sandalyeyle geldi, dans ederek çıkacak"

Genç hastasının odaya tekerlekli sandalye ve ağrılarla geldiğini belirten Alanay, "Bize geldiğinde çok endişeliydi. Çok ağrıları olduğunu söylüyordu ve skolyozda az görülen bir şey benim odaya ilk gelişi tekerlekli sandalyeyle oldu açıkçası. Son derece depresif de görünüyordu. Tabii bir de yabancı bir ülkede ameliyat olmanın da eminim yarattığı bir stres de vardı. Ağrıları olduğunu söylüyordu. Ameliyatı zor ve uzun bir ameliyattı. Ona hibrit yöntem dediğimiz sırtına füzyon yaptık aslında. Alt tarafa belde ise koruyucu olarak hareketi koruyan iple gerdirme yöntemini uyguladık. Sırt daha az hareketli bir yer olduğundan asıl hareket belde olduğu için o yine bir avantaj sağladı. Sırt için iple gerdirme tedaviyi karşılamadığından bizde iki yöntemi birleştirdik ve böyle uyguladık. Ameliyat tabii ağır bir ameliyattı. 10 saat- 12 saat süren bir ameliyat. Kapalı da uyguladığımız için. Ameliyattan sonra bir iki gün tabii doğal olarak ameliyat sonrası ağrıları mevcuttu. Ama şu anda çok çok iyi durumda. Yüzündeki o değişimi de gördüm. Son derece moralli. Çünkü boyu da uzadı bu ameliyattan sonra. Ameliyatta planlanan her şeyde yolunda gitti onun da farkında. Dolayısıyla hastamız ameliyat sonrasında hem moral olarak hem de fiziki olarak daha iyi durumda. Onu evinde mutlu bir şekilde göndereceğiz inşallah" diye konuştu.

"3'üncü ayda dansa başlayacak"

Olivia'nın dans tutkusuna en kısa zamanda dönebileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Alanay," Genellikle biz bu ipli gerdirme ameliyatı sonrasında 3'üncü aya kadar bir hareket kısıtlamamız oluyor. Tabii bu hibrit yöntem olduğu için bu hareket kısıtlamamız füzyonda biraz daha uzun süreli ama yaklaşık olarak üçüncü ayda artık dansa başlatmayı düşünüyoruz. Özellikle akro dans dediğimiz çok akrobatik hareketleri olan dansa 6'ıncı aydan sonra başlatmayı düşünüyoruz. Ama üç aydan sonra klasik dansına başlayabilir. 6 haftadan sonrada önce bir kondisyonunu geliştirecek olan yüzme, koşu ve yer egzersizleri yaptıracağız. Üçüncü aydan sonra da dansa başlatacağız. Tabii Olivia ilk değil. 2013 yılında biz bunu başlattık bu yöntemi ve dünyada yapan sayılı yerlerden biri haline geldik. Öncü olduk. Hepimiz adına bence bu güzel bir şey. Özellikle Batı dünyasını buraya tedavi amaçlı getirebilmek güzel bir şey. Bu diğer branşlarda da eminim oluyor. İnşallah daha da artar ve Türkiye'ye de bir sağlık üssü olarak bir misyon yüklenir. Bundan sonra da bu şekilde ilerleriz inşallah " dedi.

Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi Türk hekimlerinde buldu
Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi Türk hekimlerinde buldu
Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi Türk hekimlerinde buldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Almanya, Türk, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi Türk hekimlerinde buldu - Son Dakika


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