Dünyayı dolaşmak isteyenler için özel araç tasarlıyor - Son Dakika

Kocaeli'de, hobi amaçlı kullandığı arazi aracını tamir ederek tecrübe edinen Emre Dönmez, sivil havacılık sektöründe uzun yıllar sürdürdüğü yöneticilik kariyerini 5 yıl önce sonlandırıp kurduğu atölyede, dünyayı dolaşmak isteyen gezginler için özel araçlar tasarlıyor.

Gölcük Sanayi Sitesindeki atölyede motosikletten, 8x8 kamyondan dönüştürülmüş karavanlara kadar her türlü araçların Türkiye'deki servis sağlayıcısı olan Dönmez, farklı ülkelere gitme hayali kuranlar için gidilecek coğrafyanın arazi ve iklim şartlarına göre yeniden dizayn ettiği araçları, eşinin kalite kontrolünün ardından kullanıcısına teslim ediyor.

Sosyal ağ ve ziyaretler aracılığıyla kendilerine ulaşan gezginlere Türkiye'yi tanıtmanın yanı sıra Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Irak, İran, Pakistan ve Hindistan'a kadar konaklama, rehberlik ve servis bilgileri konusunda yardımcı olan Dönmez çifti, TRT Belgesel başta olmak üzere çeşitli kanallarda yayımlanan belgesellere program danışmanlığı da yapıyor.

"Gittiğim her yerde bir bağ kurdum"

Yaptığı işi "Hayalleri gerçeğe çeviriyoruz" diye tanımlayan Emre Dönmez, AA muhabirine, uzun yıllar sivil havacılık sektöründe yöneticilik yaptığını, ailesine daha fazla zaman ayırabilmek için hayatına yeni bir rota çizmeye karar verdiğini söyledi.

Meslek hayatı boyunca 140 ülkeye gittiğini anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Gittiğim her yerde bir bağ kurdum. Uzun zamandır doğayla iç içe çalışmalarımız vardı, buna ağırlık verdik. Her şey aslında kendiliğinden gelişti. Kurduğumuz atölyede kendi araçlarımızla başladık. Baktık ki tamir edebiliyoruz, talepleri üzerine arkadaşlarımızın araçlarıyla devam ettik. Şu anda ağırlıklı olarak yurt dışına çalışıyoruz.

Dünyayı gezenler, mutlaka bizi ziyaret ediyor. Hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de onlara bir şekilde faydamız olduğunu düşünüyoruz. Son gelen araç 8x8 kamyondu, Güney Afrika plakalı, belgesellerde gördüğümüz kamyonlardan. Ancak atölyeye getiremedik, üst geçitlerin yükseklik limiti nedeniyle... Bakımını yolda yapıp, otoyoldan İç Anadolu'ya yönlendirdik."

Dönmez, gezginlerin taleplerine göre araçları yeniden tasarladıklarını, gidecekleri rotada ihtiyaçlarına karşılık verecek özel araçlar imal ettiklerini kaydetti.

"Yurt dışına 12 araç tasarımı yaptık"

Talep edilen aracı hazırlayıp teslim ettiklerini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Gezme ihtiyacı çeşitli araçlarla karşılanıyor. Bu, kişiden kişiye değişiyor. Kimi 4x4 araç, kimi motosiklet ya da bisiklet tercih ediyor. Otostop yapanlar, 8x8 kamyonla gezenler var. Biz burada ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılıyor, sürekli yolda olanlara hizmet ediyoruz.

Müşterimiz, isteklerine, nereye gideceklerine göre araç seçer, bize getirir. Sonrasında aracın içinde ne lazımsa ona göre bir düzenleme yapılır. Ardından sıra imal işine gelir. Bu aşama işin son kısmı, burada hızlı bir sistemimiz var. Fazla vakit almadan, yani sanayinin korkulan gecikmeleri ya da diğer sıkıntıları olmadan hızlı bir şekilde aracı çıkarabiliyoruz."

Karar aşamasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onay ala ala tamamlıyoruz. Şasiye kadar iniyoruz, araç çıplak bir halde kalıyor. Ondan sonra aracı tekrar imal ediyoruz. Arazi, iklim şartlarına göre araç tasarlıyoruz. Yurt dışına 12 araç tasarımı yaptık. Ağırlıklı olarak Amerika kıtasına çalışıyoruz. İngiltere, İtalya var. Zaten yılda 2 araç çalışabiliyoruz. Sıfırdan topladığımız araç sayısı yılda 2'yi geçmez, 3 dersek yetiştiremeyiz."

"Eşim araçların kalite kontrolünde yardımcı oluyor"

Dönmez, arızalanan parçaların genellikle yurt dışından temin edilmesinin kendilerini imalatçı yaptığını, araç üstü çadır, buzdolabı, ray sistemleri gibi malzemeler dışında ihtiyaç duydukları çoğu malzemeyi kendileri tasarladıklarını ve imal ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar kendi araçlarımızda arızaları çöze çöze tecrübe kazandık. Arıza tespiti, özellikle araziye girecek araçlar üzerindeki darbeler, yükseklik, lastik seçimi gibi detaylar var. Bu detaylarda geçmişte yaptığımız hataları, bugünün tecrübesi olarak değerlendiriyoruz. Zamanında bunların çoğunu maalesef yurt dışından temin ediyorduk. Artık kendimiz de birçok parça üretir olduk çünkü standart bir araç yapmıyoruz. Buna uygun parça bulmak çok zor."

İmal ettikleri aracın eşinin kalite kontrolünden geçtikten sonra teslim aşamasına geldiğini aktaran Dönmez, "Eşim, araçların kalite kontrolünde yardımcı oluyor. Bir kadının gözü, bence en iyi kalite kontrol mühendisinden daha iyi. Araç bittikten sonra eşim mutlaka test ediyor çünkü yaptığımız araçlar genellikle çocuklarıyla seyahat eden ailelerin oluyor." diye konuştu.