Dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı! - Son Dakika

İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi ve Climate Trace verilerinin incelenmesiyle dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) bu yıl 234 bilim insanının katkısıyla yayımladığı rapora göre, insan faaliyetleri kaynaklı emisyonlar nedeniyle küresel ısınma son 2 bin yılda benzeri görülmemiş şekilde arttı.

Mevcut durumda 1 derecenin üzerinde ısınan gezegen için en büyük tehdit olan emisyonların 2030'a kadar yarıya, 2050'ye kadar ise sıfır seviyesine indirilmesi gerekiyor. İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi ve Climate Trace verilerinden derlenen bilgilere göre, insan faaliyeti kaynaklı küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 76'sı karbondioksit, yüzde 16'sı metan, kalan yüzde 8'i ise azot oksit ve diğerlerinden kaynaklanıyor.

Dünyada geçen yıl 50,6 milyar ton karbondioksit eş değeri emisyon salımı gerçekleşirken en fazla emisyon elektrik, imalat ve ulaşımdan kaynaklandı.

Bu sektörlerin ilk sırada yer alma sebebi ise fosil yakıt kullanımı. Rapora göre fosil yakıt kullanımının sonlandırılması sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmada büyük önem arz ediyor.

Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan Çin, küresel emisyonların yüzde 26,9'una neden oldu.

Çin'i yüzde 12,2 ile ABD ve yüzde 7,35 ile Hindistan izledi.

Küresel emisyonların yüzde 4,8'ine Rusya, yüzde 2,8'ine Endonezya neden oldu. Bu ülkeleri yüzde 2,6 ile Japonya, yüzde 2,4 ile Brezilya, yüzde 1,65 ile Almanya, yüzde 1,63 ile İran ve yüzde 1,52 ile Kanada takip etti.

Söz konusu 10 ülke küresel emisyonların yaklaşık yüzde 64'üne yol açtı.

Türkiye, geçen yıl 530 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon salımıyla küresel emisyonlarda yüzde 1 paya sahip oldu ve dünyada 16'ncı sırada yer aldı.

Gelecek ay onaylayacağı Paris Anlaşması ile iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir döneme giren Türkiye, daha önce verdiği taahhüt kapsamında emisyonlardaki artışı yüzde 21 azaltmayı taahhüt ediyor.

(İHA)