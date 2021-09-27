Üye Girişi
Dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı! - Son Dakika

Dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı!

27.09.2021 15:42

İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi ve Climate Trace verilerinin incelenmesiyle dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı.

İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi ve Climate Trace verilerinin incelenmesiyle dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) bu yıl 234 bilim insanının katkısıyla yayımladığı rapora göre, insan faaliyetleri kaynaklı emisyonlar nedeniyle küresel ısınma son 2 bin yılda benzeri görülmemiş şekilde arttı.

Mevcut durumda 1 derecenin üzerinde ısınan gezegen için en büyük tehdit olan emisyonların 2030'a kadar yarıya, 2050'ye kadar ise sıfır seviyesine indirilmesi gerekiyor. İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi ve Climate Trace verilerinden derlenen bilgilere göre, insan faaliyeti kaynaklı küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 76'sı karbondioksit, yüzde 16'sı metan, kalan yüzde 8'i ise azot oksit ve diğerlerinden kaynaklanıyor.

Dünyada geçen yıl 50,6 milyar ton karbondioksit eş değeri emisyon salımı gerçekleşirken en fazla emisyon elektrik, imalat ve ulaşımdan kaynaklandı.

Bu sektörlerin ilk sırada yer alma sebebi ise fosil yakıt kullanımı. Rapora göre fosil yakıt kullanımının sonlandırılması sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmada büyük önem arz ediyor.

Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan Çin, küresel emisyonların yüzde 26,9'una neden oldu.

Çin'i yüzde 12,2 ile ABD ve yüzde 7,35 ile Hindistan izledi.

Küresel emisyonların yüzde 4,8'ine Rusya, yüzde 2,8'ine Endonezya neden oldu. Bu ülkeleri yüzde 2,6 ile Japonya, yüzde 2,4 ile Brezilya, yüzde 1,65 ile Almanya, yüzde 1,63 ile İran ve yüzde 1,52 ile Kanada takip etti.

Söz konusu 10 ülke küresel emisyonların yaklaşık yüzde 64'üne yol açtı.

Türkiye, geçen yıl 530 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon salımıyla küresel emisyonlarda yüzde 1 paya sahip oldu ve dünyada 16'ncı sırada yer aldı.

Gelecek ay onaylayacağı Paris Anlaşması ile iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir döneme giren Türkiye, daha önce verdiği taahhüt kapsamında emisyonlardaki artışı yüzde 21 azaltmayı taahhüt ediyor.

(İHA)

Dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı!
Dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı!
Dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı!
Dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı!

Togo Cumhuriyeti, Küresel Isınma, Enerji, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aydın'da Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı 16:54 Aydın'da Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil 16:37 Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük 16:19 Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı 16:13 Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler 15:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti 15:36 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması 15:33 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız 15:09 Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

Son Dakika Haberleri
16:40 Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım
16:37 Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik
16:17 Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti
16:13 Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı
16:07 Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı
15:56 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler
15:44 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir
15:35 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
15:32 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması
İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı! Galibiyete açılan oran hayrete düşürdü İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı! Galibiyete açılan oran hayrete düşürdü         
16:55
Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım         
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı         
16:07
Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir         
15:44
Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı         
15:34
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu         
15:19
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti         
14:59
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak         
14:25
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak         
14:09
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 17:03:19. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyayı en çok kirleten ülkeler ortaya çıktı! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement