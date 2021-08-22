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Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde - Son Dakika

Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde

22.08.2021 13:35

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinden sonra ülkeden çekilme sürecini hızlandıran ABD'nin geride bıraktığı silahların Taliban'ın eline geçtiği yönündeki şüpheler doğrulandı. Son ortaya çıkan görüntüler ABD'nin Afganistan ordusuna sağladığı silah ve teçhizatların Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı.

ABD'nin 83 milyar dolar harcayarak eğittiği ve donattığı Afgan güvenlik güçleri, ülkede bazı yerlerde tek bir kurşun bile atmadan hızla ve tamamen çöküşe sürüklendi. Kabil'deki tahliye faaliyetleri sürerken, ABD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban'ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu.

KORKUTAN İHTİMAL GERÇEK OLDU

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre günlerdir ABD medyasının gündeminde olan bu şüphe gerçek oldu. Afganistan'dan gelen son görüntülerde Taliban militanlarının ABD yapımı silahlar ile gövde gösterisi yaptığı görülüyor.Söz konusu videonun propaganda amacı ile Taliban tarafından çekilip yayınlandığı belirtiliyor.

Dünyayı endişelendiren şüphe gerçek oldu! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde

208 UÇAK VE ON BİNLERCE ARAÇ TALİBAN'IN ELİNDE

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Dünyayı endişelendiren şüphe gerçek oldu! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban'ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.

ABD, İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

ABD'li yetkililer de geçen günlerde Afgan ordusuna verdikleri silahların önemli bir kısmının Taliban'ın eline geçmiş olabileceğine dair açıklamalarda yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, "Açıkçası, her savunma malzemesinin nereye gittiğine dair tam bir resme sahip değiliz. Ama kesinlikle, önemli bir kısmı Taliban'ın eline geçti" dedi.

Dünyayı endişelendiren şüphe gerçek oldu! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde
Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde

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Son Dakika Dünya Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde - Son Dakika Dünya


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