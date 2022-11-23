Dünyayı gezen Türk gencinin timsah eti yediği video sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Dünyayı gezen Türk gencinin timsah eti yediği video sosyal medyayı salladı

23.11.2022 17:40

Dünyayı gezen bir Türk genci, Taylan'da timsah eti denedi. Eti yedikten sonra yüzünü ekşiten gencin verdiği tepki, sosyal medyada viral oldu.

Dünyayı gezerken çeşitli videolar çeken Türk genci Sezer Cemil Eroğlu'nun Tayland'dan paylaştığı video viral oldu.

YÜZÜNÜ EKŞİTTİ

Sezer Cemil Eroğlu hayatında ilk defa timsah eti denedi. ifadesinden tadından hoşlanmadığı anlaşılan Eroğlu'nun videosu binlerce kişi tarafından izlendi.

TAVUK ETİNE BENZİYOR

Eroğlu'nun şişe takarak yediği timsah etinin, Türkiye'de tüketilen etler arasından en çok tavuk etine benzediği öğrenildi. Bilindiği üzere ülkemizde timsah eti satışı yapılmıyor.

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