Dünyayı gezerken çeşitli videolar çeken Türk genci Sezer Cemil Eroğlu'nun Tayland'dan paylaştığı video viral oldu.
Sezer Cemil Eroğlu hayatında ilk defa timsah eti denedi. ifadesinden tadından hoşlanmadığı anlaşılan Eroğlu'nun videosu binlerce kişi tarafından izlendi.
Eroğlu'nun şişe takarak yediği timsah etinin, Türkiye'de tüketilen etler arasından en çok tavuk etine benzediği öğrenildi. Bilindiği üzere ülkemizde timsah eti satışı yapılmıyor.
Son Dakika › Yaşam › Dünyayı gezen Türk gencinin timsah eti yediği video sosyal medyayı salladı - Son Dakika