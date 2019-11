Dünyayı gezen Türk gezgin, edindiği bilgileri paylaşarak para kazanıyor

Gezgin Kenan Yıldırım seyahati farklı boyutlara taşıyıp yemek deneyimlerinden, danışmanlık hizmetlerine kadar birçok alanda hem gezip hem de para kazanıyor. Yıldırım, dünyanın dört bir yanına ulaşan seyahatlerinden edindiği deneyimlerini kurumsal firmalar ve turizm ofisleri ile paylaşarak hem ülkeye katkı hem de bütçesine gelir elde ediyor.



Amerika'da Asya'ya ve Avrupa'dan dünyanın dört bir yanına ulaşan seyahatlerinden edindiği deneyimlerini kurumsal firmalar ve turizm ofisleri ile paylaşarak hem ülkeye katkı hem de bütçesine gelir elde eden Kenan Yıldırım, yurt dışındaki deneyimlerini danışmanlık verdiği şirketler ve devlet kurumlarıyla paylaşıyor.



Yıldırım, üniversite eğitiminin ardında İstanbul'da beyaz yakalı olarak iş hayatını sürdüren biriyken, iş ve seyahati birleştirip çeşitli yolculuklara çıkıyor. Bu seyahatlerinde; yurtiçi ve yurtdışı pek çok ülke ve şehri gördükten sonra uzun soluklu bir Güneydoğu Asya seyahatine çıkarak beyaz yakalı iş yaşantısına ara veriyor. Yaklaşık 6 ay kadar gezip dolaştığı ve pek çok güzel anılarla döndüğü Güneydoğu Asya seyahati sonrasında da seyahat aşkından vazgeçmeyip bunu farklı boyutlara taşıyor.



Gittiği yemek okulları, ortak çalışmalar yaptığı turizm ofisleri ile de bu anlamdaki bilgisini profesyonel boyutlara taşıyor. Günlüklerinden yola çıkarak 2011 yılında oluşturduğu web sitesine ağırlık verip, Instagram'da da pek çok kişiye ulaşmayı başarıyor.



Turizmin geleceğine ışık tutuyor



Deneyimlediği yemeklerden, yurt dışı seyahatinde gördüğü bir turizm lokasyonuna kadar pek çok bilgi paylaşıyor. Örneğin, bir gıda firmasına; trendler, yurtdışından deneyimler gibi pek çok alanda danışmanlık veriyor. Yıldırım, Türkiye'de bulunan ve turizm alanında faaliyet gösteren devlet daireleri ile de bu şekilde anlaşmalar yapıyor. Ülke turizminin nasıl daha iyi olabileceği hakkında bilgilerini paylaşan Yıldırım, turizmin geleceğine ışık tutmaya çalışıyor.



Gezgin Yıldırım, Türkiye'nin gerçekten çok güzel ama tanıtıma ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin bireysel tanıtıma ve reklam kokmayan tanıtıma çok ihtiyacı var" dedi.



"Bilgi paylaşarak bundan bir gelir elde etmeyi hedefledim"



Neden beyaz yakalı iş yaşantısına ara verdiğini de ifade eden Yıldırım, "Uzun soluklu seyahat etmeyi çok istiyordum. Ancak bunu mevcuttaki iş hayatımla yapamadığımı anlayınca ben de farklı bir boyuta taşımayı uygun buldum. Bilgimi paylaşmayı, bundan bir gelir elde edip aynı zamanda da faydalı olmayı kendime hedef olarak belirledim ama asla iş hayatımı tamamen bırakıp yola çıktım diyemem çünkü böyle bir yaşam pek mümkün değil. Bir şekilde para gelmeli ki yolculuğa çıkabilmeli" diye konuştu.



"Günümüzde her şey çok daha kolay ve mesafeler daha yakın"



Yaşadığı süreci değerlendiren Yıldırım, işinin satış pazarlama olmasının da seyahat etmesini etkilediğini söyledi. Her şeyden önce meraklı olduğunun altını çizen Yıldırım, "Okuyorum, inceliyorum ve deneyimliyorum. Bu yüzden gittiğim yerdeki pek çok lezzeti, görülecek yeri tanıyıp hafızama yazıyorum. Hatta bunu bir tık öteye taşıyıp dijital günlüklerime yani sosyal medya hesaplarıma aktarıp takipçilerimle paylaşıyorum. Bu bağlamda okullarda konuşmalar yapıp; nasıl daha ucuza gezilebilir ve her şeyin mümkün olduğuna yürekten inandığım anlatımlar yapıyorum. Fırsatını bulup yola çıkın, yurt dışı olmasına gerek yok şehrinizde bile gezmek ufkunuzu açacak. Günümüzde her şey çok daha kolay ve mesafeler daha yakın" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL