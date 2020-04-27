'Dünyayı güzellik kurtaracak' diyerek, yardıma koşuyorlar - Son Dakika
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'Dünyayı güzellik kurtaracak' diyerek, yardıma koşuyorlar

13 dakika önce

İZMİR'de bir grup gencin oluşturduğu 'Dünyayı Güzellik Kurtaracak' ekibi, sosyal medya üzerinden organize olarak, yaptıkları yardımlara yenisini ekledi.

'Dünyayı güzellik kurtaracak' diyerek, yardıma koşuyorlar, System.String[]

İZMİR'de bir grup gencin oluşturduğu 'Dünyayı Güzellik Kurtaracak' ekibi, sosyal medya üzerinden organize olarak, yaptıkları yardımlara yenisini ekledi. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerini belirleyen ekip, bağış yapmak isteyenler ile yardıma ihtiyacı olanları buluşturarak, evlere erzak yardımı yapıyor.

İzmir'de bir grup gencin 'Dünyayı Güzellik Kurtaracak' adıyla kurduğu ekip, ihtiyaçları olan köy okullarını belirleyip, sosyal medya üzerinden yardım yapmak isteyenlerle buluşturuyor. Bugüne kadar birçok köy okulundaki çocuğu sevindiren ekip, bu defa koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak durumunda olan ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. İzmir'deki ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerini alıp, sosyal medyadan paylaşan ekip, bağış yapılan erzak kolilerini dezavantajlı mahallelerdeki kişilere ulaştırıyor. Her hafta 15-20 kişiye yardım götüren ekip, bu hafta Buca ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki 12 ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı. İçerisinde yağ, un, tuz, makarna, pirinç gibi temel gıda malzemeleri bulunan kolileri ihtiyaç sahipleri ile buluşturan gönüllüler, çocuklara da oyuncak hediye etti.

'BU ZOR GÜNLERİ DAYANIŞMAYLA ATLATIRIZ'

Okulların eğitime ara vermesi nedeniyle kendilerinin de köy okullarına gitmeye ara verdiğini anlatan 'Dünyayı Güzellik Kurtaracak' ekibinin kurucusu Şule Güloğulları, "İhtiyaç sahibi ailelerin salgın nedeniyle arttığını gözlemledik. Hiçbir şekilde para kabul etmiyoruz. Yardım etmek isteyen kişiler erzak alıyor ve bize ulaştırıyor. Biz de etrafımızdakilere kendimiz götürerek, Türkiye'nin farklı illerindekilere ise internet üzerinden siparişle gönderiyoruz. Bu zor zamanları ancak dayanışmayla atlatabileceğimizi düşünüyorum. Biz erzak yollarsak o gece tok yatan, yollamazsak aç yatan aileler var. Gerçekten biz böyle durumlara şahit oluyoruz. Genelde hep anneler yazar bana, geçen gün ilk defa bir baba yazdı. Virüs salgını nedeniyle çalışamadığını ve ikiz çocukları olduğunu, utandığını ve mahcup olduğunu fakat çocukları için yardım istemekte olduğunu söyledi. Hayatında ilk defa bu kadar zor duruma düştüğünü ve erzak yardımına ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu bizim için iç burkan bir detaydı" diye konuştu.

'YARDIM YAPAN ÇOK KİŞİ VAR'

Ekip gönüllülerinden Elif Aydın ise "Sosyal medyadan bize ulaşan kişilerin kimisi bir koli erzak almak istiyor, kimisi bir paket pirinç de olsa katkıda bulunmak istiyor. Birçok kişi yardım isteği gönderiyor. Yardım yaptığımız kişiler ise işsiz olan, geliri olmayan, çocuklarına yemek pişiremeyen insanlar oluyor. Bu erzaklar sayesinde çocuklarının karnını doyurmuş oluyorlar" dedi.

'HIZIR GİBİ YETİŞTİLER'

Erzak yardımı yapılan kişilerden, 3 çocuk annesi Hasret Aydın, "Eşim işsiz olduğu için sıkıştık. Evimiz kira, gelirimiz yok. Eşim günlük işlerde çalışıyordu fakat salgın nedeniyle onu da yapamıyor artık. Gençlere sosyal medyadan ulaştık ve yardım istedik, sesimizi duydular. Bir aydır çok zor durumdaydık, erzak yardımı gelmesi bizim için çok iyi oldu. Hızır gibi yetiştiler. Evde hiç malzememiz yoktu. Bizim için bir umut, bir ışık oldu" diye konuştu.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 08:30 Kaynak: DHA

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