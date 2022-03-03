"Dünyayı iyilik ısıtacak" diyerek İdlib'de savaş mağdurlarının yüreğini ısıttılar - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentindeki çocuklar ve mağdur aileler, Türkiye'den "İyilik Tırı" ile gönderilen gıda, kömür, ev eşyası gibi insani yardımlarla yaşama tutunuyor.

Suriye'deki iç savaşta çok sayıda insan yaşamını yitirirken, binlerce insan da evsiz kaldı. Can güvenlikleri için çatışmalardan kaçan mağdur aileler, güvenli gördükleri Türkiye sınırına yakın İdlib ve çevresine göç etti.

Türkiye'den gelen yardımlarla, çadır ve briketten yapılan barınma alanlarına yerleştirilen mağdur aileler, zorlu bir yaşam sürüyor.

Türkiye'deki çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları ise buradaki insanlara yönelik insani yardım kampanyaları yürütüyor.

Bu kampanyalarda toplanan insani yardım malzemeleri, İdlib'deki insanlara ulaştırılıyor.

"Dünyayı iyilik ısıtacak"

Kars İHH İnsani Yardım Derneği ekipleri de "Dünyayı iyilik ısıtacak" sloganıyla yaptıkları yardım kampanyasında, hayırsever insanların desteğiyle çeşitli yiyecek ve giyim malzemesi ile yakacak ve ev eşyalarını "İyilik Tırı" adını verdikleri tıra yükledi.

Bu tır ile İdlib'e ulaştırılan battaniye, gıda, un, yatak, halı ve kömür gibi insanı yardımlar, mağdurların yüzünü güldürdü.

Yine Kars'ta gönüllülerin "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hayırseverlerden toplanan oyuncaklar, İdlib'deki çocuklara dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Derneği ve gönüllülerden oluşan ekip, ailelere dağıttıkları yardımın yanı sıra buradaki köylerde, anne ve babasını kaybetmiş çocuklara oyuncak dağıtıp oyunlar oynayıp sevinçlerine ortak oldu.

Kars'tan gelen gönüllü ekip, yaptıkları bileklik, saç tokası gibi hediyeleri de çocuklara dağıttı.

Mutlu olmaları için parmak boyalarla çocukların ellerini boyayan ve duvara astıkları brandaya boyama yapan gönüllüler, yurda döndü.

"Türkiye, her zaman olduğu gibi mazlumların yanında olmaya devam edecek"

Kars İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Cevensin, AA muhabirine, İHH'nin başlattığı kampanya ile Türkiye'nin birçok ilinden Suriye'deki savaş mağdurları için insani yardım malzemesi topladıklarını söyledi.

Böyle bir çalışma içerisinde bulundukları için çok mutlu olduklarını anlatan Cevensin, "Kars İHH olarak buraya geldik. İyilik Tırı'nda bulunan un, gıda ve giyim maddeleri, kömür, yatak ve battaniyeleri dağıtmak için buradayız. Onlarca kamptan birkaç tanesini dolaştık, kömürlerimizi dağıttık, çocukları sevindirecek etkinlikler yaptık. Türkiye, her zaman olduğu gibi mazlumların yanında olmaya devam edecek." dedi.

"Çocuklar masumdur, her zaman mutlu edilmeyi hak ediyor"

"Bir oyuncak da sen ver" sosyal sorumluluk projesi gönüllüsü Fatih Taş ise hedeflerinin iç savaştan etkilenen çocukları mutlu etmek olduğunu anlattı.

Suriye'deki çocuklarla güzel zamanlar geçirdiklerini belirten Taş, "Bugünkü etkinliğimizi Türkiye sınırları dışında, Suriye'de İdlib kentinde yaptık. Burada çadır kentler, yetimlerin kaldığı yetim okulları var, buraları ziyaret ettik. Buradaki çocuklara elimizden geldiği kadar şeker, bisküvi, meyveler, oyuncaklar verdik. Onlarla boyamalarla ilgili etkinlikler yaptık, güzel zaman geçirdik." diye konuştu.

Taş, çocukların olduğu her yerde olup onların yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bizim için mağdur çocukların nerede olduğu, dini, dili, ırkı önemli değil. Çocuklar, bizim için masumdur ve her zaman mutlu edilmeyi hak ediyor. Bu sefer buradaki kardeşlerimizi mutlu ettik, inşallah başka zamanlarda başka kardeşlerimizi mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.