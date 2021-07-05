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Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye taşınıyor - Son Dakika

Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye taşınıyor

05.07.2021 18:01

Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye taşınıyor Antalya DOB'tan dünyada bir ilk olarak 'pandemic' bale Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'pandemic' balesinin dünya prömiyerini gerçekleştirmek için gün sayıyor Sağlık çalışanlarına ithaf edilen balenin, açılışında sanatçılarla birlikte...

Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye taşınıyor

Antalya DOB'tan dünyada bir ilk olarak 'pandemic' bale

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'pandemic' balesinin dünya prömiyerini gerçekleştirmek için gün sayıyor

Sağlık çalışanlarına ithaf edilen balenin, açılışında sanatçılarla birlikte Akdeniz Üniversitesi'nden sağlık görevlileri de yer alacak

ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'pandemic' balesinin dünya prömiyerini gerçekleştirmek için gün sayıyor. Salgının başlangıcından bugüne kadar, geçirilen zaman diliminin sanatsal yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından dünyada bir ilk olan eser, sağlık çalışanlarına ithaf edilecek ve açılışta sağlık görevlileri de sanatçılarla birlikte sahnede olacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'pandemic' bale eserinin tanıtımı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 1 Ağustos 2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın youtube kanalı üzerinden yayınlanacak eserin, 1-4 ve 5. bölümlerinden kesitler katılımcılara sahnelendi.

"1 Ağustos'ta sahnede"

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Akın Ulutaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Devlet Opera ev Balesi olarak bir çok açıdan ilkleri sahneye taşıyacak olan pandemic balesinin dünya prömiyerini gerçekleştirmenin gururu içinde olduklarını kaydetti.

Salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman dilimi sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşması açısından 'Pandemic' balesinin dünyada bir ilk olma özelliğini taşıdığını dile getiren Ulutaş, " Yaşanılan zorlu sürecin kahramanları olan sağlık görevlilerine ithaf ettiğimiz eserin açılışında AÜ Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının, sanatçılarımızla sahnede olmaları yönünden de bir ilk yaşanacak. Eser, dünyanın önemli sanat merkezleri olan,' Royal Opera House,American Ballet Theatre,Nederland Dance Theatre ve Sdyney Opera House'nin uyguladığı şekilde 'Live broadcast' yani internet üzerinden canlı yayın prömiyer tekniği ile eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı ve bir çok ulusal televizyon kanalı üzerinden 1 Ağustos 2021 Pazar günü saat 20.00'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nden tüm Türkiye ve dünyadaki sanatseverlerin evine ulaşılması sağlanacaktır"dedi.

Ulutaş, eserin aynı zamanda ağustos ayında 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, eylül de ise 28. Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluşacağını açıkladı.

"Katkı sağlayacak"

AÜ Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete, son bir buçuk yıl içinde pandeminin insanların hayatında çok şey değiştirdiğine vurgu yaparak, " Toplumda etkilenmeyen neredeyse hiçbir kesimi kalmadı. Sanatçılarımız etkilendi. Diğer tarafta da sağlık çalışanları vardı, onlar bu süreçte işlerine devam ettiler. Süreç ilerledikçe tedavi şekillerini öğrendik, aşılar piyasaya çıktı. Elimizde güçlü silahımız aşı var. Bütün bu yalanan süreçleri geleceğe nasıl aktarırız diye düşündüğümüzde bilim insanları kitap yazabilir, anılar yazılabilir. Ama sanatın çok özel bir yeri var. Her tür sanatsal etkinlikler yaşadığımız mutlulukları acıları, kaygıları gelecek nesillere aktarılmaya katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Sağlık çalışanlarına ithaf ettik"

Eserin koreografı Volkan Ersoy, kendilerini meslekleri gereği sössüz beden dili anlatma ile öğrenen sanatçılar olduklarını belirterek, " Bunu sözsüz bir sanat dalı olan bale ile anlatmak bizi çok etkiledi. Pandemi sürecinde içinde insanı benliğinde geçirdiği zorlukları kronolojik olarak anlatırken, bir umut ve tıbbın, bilimin verdiği hayat karşısındaki galibiyeti simgelemeye çalıştık sahnede. Bunu sağlık çalışanlarına ithaf etmeyi düşündük. Bu önemli sanat eser dünya üzerinde önemli yer bulacaktır. 12 sanatçı ile sahnede yer alacağız. Bale yakın temas içinde yapıldığı için sayıyı düşük tuttuk. Bu eser sanatseverin gözünde hiç unutmayacakları bu anları geçek nesillere aktarmada önemli rol oynayacaktır" dedi.

"Çıkış amacı"

Eserin Koreografı Armağan Davran ise projeye çok heyecanlı baktıklarına değinerek, " Bu balenin çıkış amacı pandemideki doktorlarımızın, tıbbın bize getirdiği güzellikleri bir umutla seyircimizle konuşmak" ifadelerine yer verdi.

Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye taşınıyor
Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye taşınıyor
Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye taşınıyor
Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye taşınıyor

Pandemi, Antalya, Opera, Bale, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye taşınıyor - Son Dakika


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