Dünyayı Kurtarmaya Hedef Haline Getirmiş 30 Çevre Dostu Tasarım

Hava, su ve toprak kirlenmesi son on yılda oldukça arttı ve Dünya bir nevi yardım çığlığı atıyor. Çevresel sorunlar devlet ve ulusal düzeylerde tartışılıp çözülmeye çalışılıyor. Ancak her gün dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalışan küçük işletmeler ya da bireyler de var.Bitkilerden yapılan tek kullanımlık çatal ve bıçak takımları, arıları kurtarmayı amaçlayan "tohum bombaları" ve kutusuz şampuanlar gibi ürünler dünyayı kurtarmayı amaçlıyor.30. Muz yapraklarından yapılan bu kâse, tek kullanımlık plastik tabaklarından daha iyi bir seçenek.29. Doğal gübreye dönüştürülebilen bardaklardan mantar yetişrebiliyorsunuz.28. Bu çantalar, atık plastikten yapılmış ve çantların farklı boyutlar ve renklerdeki modelleri mevcut.27. Muz yaprakları, atıştırmalık barları sarmak için de iyi bir alternatif.26. Marketlerdeki plastik poşetlerdense, örgü torbaları kullanmak daha iyi çevreci bir seçim.25. Uzmanlar, sadece ABD'de günlük 500 milyon pipet kullanıldığını söylüyor. Neden bambu pipetlere geçip milyonlarca ton plastiğin atılmasını önlemeyelim ki?24. Pipetler için tek alternatif bambu değil, bu paslanmaz çelik pipet kendi temizleme çubuğuyla birlikte satılıyor.23. Bu tabaklar, kağıt yerine yapraklardan yapılıyor.22. Plastik diş fırçaları geri dönüştürülemiyor. Bu nedenle de okyanusların kirlenmesine sebep oluyor. Doğada çözünen bambu diş fırçaları çok daha çevreci bir alternatif.21. Streç film yerine kullanılabilen, balmumu kağıtlar.20. Balmumundan yapılan çevre dostu mumlar.19. Hindistan'daki bazı kafeler yemeklerini, yapraklardan yapılmış kaselerde servis ediyor.18. Birçok firma artık şişelerini doğada çözünebilir materyallerden üretiyor.17. İnanması oldukça güç olsa da bu çanta, tamamen yenilebilir elma püresinden yapılmış.16. Hindistan cevizlerinin kabukları, çok şık ve çevre dostu kase alternatifleri.15. Bu bitki, Hindistan cevizi ipi ve doğal ipten yapılmış bir saksıda büyüyor.14. Kullandığımız çoğu kişisel bakım ürüne plastik içersisinde geliyor. Ancak günümüzde çoğu üretici duş jeli, şampuan gibi ürünlerin herhangi bir pakette olmayan "kalıp" hallerini çıkardı.13.Kurutma makinelerinin içine atılması için tasarlanmış olan bu toplar yünden yapılmış.12. Bu "tohum bombaları" içlerinde tohum bulunduruyorlar, böylelikle arıları kurtarmayı amaçlıyorlar. Bir tanesini bahçenize atmanız yeterli.11. Arıların dinlenmesi için odundan yapılmış "evler".10. Çocuklar için yapılmış bu banyo oyuncakları, plastik veya kimyasal içermiyor.9. Çin'deki bir sokak satıcısı, ürünlerini kendi tabaklarınıza koyabiliyor. Böylelikle tek kullanımlık tabak ve çatal kullanmanıza gerek kalmıyor.8.Paslanmaz çelikten yapılan bu jilet, plastik jiletlere göre çok daha uzun bir zaman kullanılabiliyor.7. Bu çamaşır sepeti, eski kumaşlardan yapılmış.6. Bu yenilebilir bardaklar un, su ve baharattan yapılıyor. Ayrıca bu bardaklar, bazı fast food zincirlerinde sıcak çorba servis etmek için kullanılıyor.5. Plastik atıklarıyla doldurulmuş plastik şişler, yapı malzemesi olarak kullanılıyor.4. Altılı ürünlerin bir arada durmasını sağlayan bu parça artık suda çözünebiliyor ve hayvanlara zarar vermiyor.3. Bu bulaşık süngerleri Hindistan cevizinden yapılmış.2. Farklı renklerdeki yapraklardan yapılan doğal konfetiler çevreye zarar vermiyor.1. Bu damlacıklar, zararsız materyallerden yapılıyor ve içlerinde şampuan bulunduruyor.