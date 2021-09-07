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Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri

07.09.2021 17:31

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde, bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. 32 haneli olan yerleşime virüsün uğramamasının sebebini ise köy sakinleri açıkladı. Muhtarlarının uyarıları sayesinde maske, mesafe ve temizlik gibi kurallara sıkı sıkıya uyulduğunu söyleyen vatandaşlar, aşılarını da tam doz yaptırdıklarını söylediler.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel tabloda, yüzde 87'lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Amasya'nın Taşova ilçesinin Gökpınar köyünde alınan önlemlerle, bu zamana kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. 32 haneli, 50 nüfuslu köy "mavi köy" olarak biliniyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu köyde yaşayanlar, aşılarını tam olarak yaptırıp, koronavirüse karşı kalkan oluşturdu.

Dünyayı saran koronavirüs, bu köye giremedi

MUHTAR DEVAMLI UYARILARDA BULUNDU

Köylülerden Beyhan Ezgi, " İstanbul'da oturuyorum, buraya tatile geldim. Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul'da koronavirüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah'a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, 'İstanbul'dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın' diye uyarılarda bulundu" dedi.

Dünyayı saran koronavirüs, bu köye giremedi

MASKE İHMAL EDİLMEDİ

Maske kullanımına dikkat ettiğini söyleyen Hakime Ülker, "Çocuklarım hep beni maskemi takmam konusunda uyarıyor, 3 doz aşımı da oldum. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah'a şükür bizim köyümüze koronavirüs olmadı" diye konuştu.

Dünyayı saran koronavirüs, bu köye giremedi

"İSTANBUL'DAN GELENLERİN 14 GÜN KARANTİNADA KALMALARINI İSTEDİK"

Herkesin bilinçli davranması gerektiğini ifade eden Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, "Pandeminin ilk döneminde kaymakamlığımız bize maske verdi, bizler her hafta maske dağıttık. Daha sonra İstanbul'dan gelen vatandaşlarımızı uyardık, 10-14 gün karantinada kalmalarını ve kimseyle görüşmemelerini istedik. Her hafta pazar günü halkımızın ateşini ölçtük. Bu şekilde virüsü kontrol altında tuttuk ve başarılı olduk, şu zamana kadar köyümüzde vaka görülmedi. Yakın köylerimizde virüsten ölenlerin cenazeleri oldu, onlara bile gidemedik. Şu an aşı noktasında da iyi durumdayız. Şu an köyümüzde sadece bir kişi aşı olmadı, o da Taşova'ya gidince aşısını olacak. Herkesin aşı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyayı saran koronavirüs, bu köye giremedi

"EVDE AŞI OLMAYAN KİMSE YOK"

Necdet Genç de, "Aşı oldum, rahatladım, hanım da aşısını oldu. Şimdi bizim evde aşı olmayan kimse yok" dedi. Her zaman dikkatli davrandıklarını ifade eden Celal Ergül ise, "Özellikle mesafe kurallarına dikkat ettik. Kış ayında bile bol bol evimizi havalandırdık. Köyümüzün de havası güzel" diye konuştu.

Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri

COVIRAN Bereket, İstanbul, Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri - Son Dakika


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