Dünyayı tehdit eden bir tehlike daha: Işık kirliliği - Son Dakika

İnsanlık, gelişen teknolojiyle birlikte dünyayı kirletmeye devam ediyor. Bugünlerde kirlilik çeşitlerine bir yenisi eklendi: Işık kirliliği.

DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Kimsenin pek farkında olmadığı hatta üzerinde çok düşünmediği bu sorun aslında dünyayı ve varlığı tahmin edilenden çok daha fazla tehlikeye atıyor. Karanlığı dahi nasıl kirlettiğimizi duyunca hem şaşıracak hem de gündüzden farkı olmayan gecelerimizin kıymetini biraz daha anlayacaksınız.

Gezegeni her geçen gün biraz daha tehdit eden ışık kirliliği nedir ve nasıl meydana gelir? Bu soruların cevabını Haberler.com'da sizler için derledik.