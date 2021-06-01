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Dünyayı tehdit eden bir tehlike daha: Işık kirliliği - Son Dakika

Dünyayı tehdit eden bir tehlike daha: Işık kirliliği

01.06.2021 14:55

Dünya genelinde bulunan birçok kirliliğin yanı sıra, ışık kirliliği de insanlığı tehdit eden sorunlardan biri. Büyüyen sorunlardan biri olan bu kirliliğin ne olduğunu ve boyutlarını Haberler.com'da sizler için derledik.

İnsanlık, gelişen teknolojiyle birlikte dünyayı kirletmeye devam ediyor. Bugünlerde kirlilik çeşitlerine bir yenisi eklendi: Işık kirliliği.

DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Kimsenin pek farkında olmadığı hatta üzerinde çok düşünmediği bu sorun aslında dünyayı ve varlığı tahmin edilenden çok daha fazla tehlikeye atıyor. Karanlığı dahi nasıl kirlettiğimizi duyunca hem şaşıracak hem de gündüzden farkı olmayan gecelerimizin kıymetini biraz daha anlayacaksınız.

Gezegeni her geçen gün biraz daha tehdit eden ışık kirliliği nedir ve nasıl meydana gelir? Bu soruların cevabını Haberler.com'da sizler için derledik.

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Dünyayı tehdit eden bir tehlike daha: Işık kirliliği

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünyayı tehdit eden bir tehlike daha: Işık kirliliği - Son Dakika


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