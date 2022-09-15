"Dünyayla Benim Aramda" dizisi yayında| Senarist Bulut: Bildiğimiz anlamda aşk geçerliliğini kaybetti

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Disney+ Türkiye'nin yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' izleyiciyle buluştu. Oyuncular Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger ve senarist Pınar Bulut T24 ekranlarında diziyi Muammer Brav'a anlattı. Senarist Pınar Bulut, dizinin "bir aşk hikayesinden ziyade bir ilişki hikayesi" olduğunu ifade etti.

'Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

"Hiç kimse göründüğü kadar masum değildir"

İlkin karakterinin gelgitlerinin ve duygusal çöküşlerinin kendisini çok etkilediğini ifade eden Demet Özdemir, karakterini ilk önce çok sevemediğini ancak "taraftarı olmadığı bir karakteri oynamanın çok keyifli" olduğunu belirtti ve ekledi: "Ama onu tanıdıkça seversiniz. Beni tanıdıkça seversiniz o yüzden İlkin'i tanıdıkça sevdim."

İzleyicinin dizide kendi hayatlarından yaşanmışlıklar, anlar ve duygular bulacağını söyleyen Buğra Gülsoy, "ilk defa kendi mesleğini yapan bir karakteri canlandırdığını" belirterek her bölümün daha da arapsaçına dönüşeceğini ifade etti.

Metin Akdülger, canlandırdığı Kenan karakteri hakkında "Daha önce canlandırmadığım bir ruh, çok enteresan bir hayat ritmi var" diye konuştu.

Hafsanur Sancaktutan da Brav'ın masumiyetle ilgili sorusunu İlkin karakterinin "Hiç kimse göründüğü kadar masum değildir" sözüyle yanıtlarken canlandırdığı Sinem karakterinin "yanlışlarıyla doğruyu bulduğunu" ifade etti.

"Ana akımla kanlı bir ilişkim yok"

Brav'ın "Ana akımdan öc mü alıyorsunuz?" sorusuna Pınar Bulut, "Ana akımla kanlı bir ilişkim yok, döner dolaşır oraya gelirim. Orada anlatamadıklarınızı dijital platformlarda anlatabilirsiniz...Dijitale iş yapmak, kalemimi cesaretlendiriyor... Ana akımda incelikli duyguları tasvir etmeye sabredecek bir zaman yok" yanıtını verdi.

Öte yandan "Birçok sistemin iflas ettiği ve buna yeni çözümler aradığımız bir dönemdeyiz, bildiğimiz anlamdaki aşk artık geçerliliğini kaybetti" diyen Bulut, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer'in olması, uygulayıcı yapımcının kadın olmasının fark yarattığını belirterek "Yanınızda niyetinden emin olduğunuz bir kadın varsa sırtınız yere gelmiyor" dedi.

Dizinin oyuncuları

MF Yapım'ın yapımını üstlendiği, Pınar Bulut'un senaristliğini yaptığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor. Dikkat çeken projenin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.