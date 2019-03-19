Son Dakika Haberleri: Dupnisa Mağarası Aydınlanacak

Dupnisa Mağarası Aydınlanacak

10 dakika önce

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret ederek, Trakya'nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa Mağarası'na enerji hattı çekilmesi konusunda görüşmelerde bulunuldu.

Dupnisa Mağarası Aydınlanacak, System.String[]
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret ederek, Trakya'nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa Mağarası'na enerji hattı çekilmesi konusunda görüşmelerde bulunuldu.

Reşit Bilgili, TREDAŞ'ın Trakya'da 2019 yılında yapacağı enerji yatırımları ve şirketin çalışmaları hakkında Vali Bilgin'e bilgi vererek, müşteri odaklı çalışmalardan söz etti. Bilgili ayıca, kurumları tarafından Trakya'nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa Mağarası'na enerji hattı çekilmesi konusunda görüşmelerde bulunuldu.

Bilgili, ziyaret sonunda TREDAŞ'ın düzenlediği "1. Trakya'da Hayatın Enerjisi" fotoğraf yarışmasında dereceye giren bir Kırklareli fotoğrafını Vali Osman Bilgin'e takdim etti.

Ziyarette, TREDAŞ Kırklareli İl Müdürü Mesut Çamdere de hazır bulundu. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:28 Kaynak: İHA

Kırklareli, Trakya Bölgesi, Güncel
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