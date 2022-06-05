"Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza - Son Dakika
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"Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza

05.06.2022 01:53
"Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. Kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. Kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı. Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek "Dur bir Polis arkadaşı arayacağım" diyen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması yaptılar. Ekipler, şüphelendikleri 16 AFU 237 plakalı Cipi durdurdular.

EŞİMİ HASTANEYE GÖTÜRÜYORDUM

Durdurulan aracın sürücüsü Ahmet K.(50), "Eşimi hastaneye götürüyordum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün hızla işlemlerini yaptığı sırada alkol testi de uygulamak istediler. Sürücü ısrarla alkol testini yaptırmak istemedi. Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek "Dur bir Polis arkadaşı arayacağım" diyen sürücü Ahmet K.(50), yoğun uğraşlar sonucu testi kabul etti.

CEZA YAĞDI

Ahmet K.(50)'nın 1.34 promül alkollü olduğu tespit edildi. 3. Kez alkollü araç araç kullandığı tespit edilen sürücüye 3 bin 674 TL, ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile Sigortasız araç kullanmaktan 169 TL olmak üzere toplam 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl boyunca el konuldu. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Dur bir polis arkadaşı arayacağım diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
Dur bir polis arkadaşı arayacağım diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
Dur bir polis arkadaşı arayacağım diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
Dur bir polis arkadaşı arayacağım diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
Dur bir polis arkadaşı arayacağım diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
Dur bir polis arkadaşı arayacağım diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
YORUMLAR
500
3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis arkadaşı arayacağım 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis arkadaşı arayacağım Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur bir polis arkadaşı arayacağım' diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza - Son Dakika
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