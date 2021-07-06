Dur ihbarına uymayarak kovalamanın ardından yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, "Hasmım var" dedi - Son Dakika

Adana'nın Sarıçam ilçesi D400 Karayolu'nda sabit yol kontrolü yapan polis, şüphelendiği 34 BSR 166 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, iddiaya göre yol kenarındaki dubaları devirerek hızla kaçtı.

ARA SOKAKLARDA İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI

Polisin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Bir süre ara sokaklara giren sürücü, daha sonra merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi D400 Karayolu üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı.

TİŞÖRTÜNÜN ALTINDAN ÇELİK YELEK ÇIKTI

Otomobil, Dedekorkut Mahallesi yakınlarında yolu kesen devriye ekiplerince yakalandı. Polis ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile araçtaki Azat D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Azat D.'nin üst arasında tişörtünün altına çelik yelek giydiği tespit edildi.

HASIMLARI OLDUĞU İÇİN GİYDİĞİNİ SÖYLEDİ

Cezaevinden çıktığını ve hasımları olduğu için çelik yelekle gezdiğini söyleyen Azat D. ve otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü. Otomobil ise detaylı incelenmek üzere Akıncılar Polis Merkezi'nin otoparkına çekildi.