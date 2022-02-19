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'DUR' İHTARINA UYMADI, 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI - Son Dakika

'DUR' İHTARINA UYMADI, 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

19.02.2022 15:36

AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü İsa A. (22), yaklaşık 2 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü İsa A. (22), yaklaşık 2 kilometrelik takip sonucu yakalandı. İsa A. hakkında 'ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanmak', 'ihtara uymamak' suçlarından 6 bin 743 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Paşacık Mahallesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine plakasız motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan İsa A. da motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometrelik takip sonucu yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen İsa A. hakkında 'ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanmak', 'ihtara uymamak' suçlarından 6 bin 743 lira idari para cezası uygula

'DUR' İHTARINA UYMADI, 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI
'DUR' İHTARINA UYMADI, 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI
'DUR' İHTARINA UYMADI, 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

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Para Cezası, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DUR' İHTARINA UYMADI, 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'DUR' İHTARINA UYMADI, 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI - Son Dakika
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