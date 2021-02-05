Dur' ihtarına uymadı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Dur' ihtarına uymadı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

05.02.2021 05:32
Dur' ihtarına uymadı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte yakalandı.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Başer Caddesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, şüphelendiği 01 TF 519 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kazım Başer Caddesi'nden Orhan Kemal Bulvarı'na çıkan sürücü, daha sonra Kışla Caddesi'ne dönerek kaçmaya devam etti. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, D400 Karayolu'na çıkıp, Girne Köprüsü üzerinden Seyhan ilçesine geçti. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolu kapatan ekipler, 5 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobili durdurdu. İsminin Recai D. olduğu öğrenilen sürücü ile yanındaki 2 arkadaşını araçtan indiren polis, şüpheliler üzerinde ve otomobilde yaptıkları aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerden, yolcu konumundaki iki kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan idari para cezası, sürücü Recai D.'ye ise hem trafik yönünden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile maske takmamaktan para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Dur' ihtarına uymadı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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