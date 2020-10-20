Dur ihtarına uymadı 6 bin 726 TL ceza yedi - Son Dakika

Dur ihtarına uymadı 6 bin 726 TL ceza yedi
20.10.2020 16:43
Malatya'da, plakasız ve hurdaya ayrılan motosikleti ehliyetsiz kullanan ve polisin dur ihtarına uymayan zanlıya 6 bin 726 TL trafik cezası uygulandı.
Malatya'da, plakasız ve hurdaya ayrılan motosikleti ehliyetsiz kullanan ve polisin dur ihtarına uymayan zanlıya 6 bin 726 TL trafik cezası uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan çalışmalarda, Fuzuli Caddesi üzerinde dur ikazına uymayarak kaçan plakasız motosiklet ara sokak içerisinde yakalandı. Yapılan motor ve şase sorgusunda hurdaya ayrıldığı, sürücünün ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.
Sürücüye toplamda 6 bin 726 TL trafik cezası uygulandı. Motosiklet otoparka çekildi. - MALATYA
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