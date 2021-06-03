Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin narkotik ve uyuşturucu uygulamasından kaçan bir araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan araç, güney çevre yolundan Diyarbakır istikametine kaçmaya çalışırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Batman Çayına uçtu.
Batman çayına uçan aracın çıkarılması için Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri olay yerine çağıran emniyet güçleri aracın çıkarılmasının ardından araç içinde inceleme yapmaya başladı. Yapılan araştırma sonunda araç içinde 100 kilo esrar maddesi ele geçiren polis, olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika