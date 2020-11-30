'Dur' ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi

30.11.2020 16:35
'Dur' ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaldırım ve refüje çıkıp, ters yönde ilerleyerek adeta terör estirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaldırım ve refüje çıkıp, ters yönde ilerleyerek adeta terör estirdi. Aracı terk ederek, parkta saklanırken yakalanan sürücünün uyuşturucu etkisiyle araç kullanmaktan sürücü ehliyetine el konulduğu, bu nedenden dolayı kaçtığı belirlendi. Sürücüye 5 bin 407 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç vermek suçundan 3 bin 300 TL olmak üzere toplam 8 bin 704 TL para cezası uygulandı.

Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 07 YSV 20 plakalı lüks markalı araç, Manavgat caddelerinde trafik terörü estirdi. Asayiş, narkotik ve trafik büro amirliği ekiplerini peşine takan araç, Hastane Caddesi üzerinde yaya kaldırımına çıkarak yayaların hayatını tehlikeye atarken, ters şeritte Bahçelievler Mahallesi'ne girdi. Buradan Çetin Emeç Caddesi'ne çıkan araç, polislerin yolu kestiğini görünce refüjden karşıya geçerek yoluna devam etti. Aydınevler Mahallesi'nde polisin önlem aldığını gören araç sürücüsü ve yanındakiler, aracı terk ederek kaçtı. Polisler, araç sürücüsü olduğu belirlenen Yunus Ş.'yi parkta saklandığı yerde yakalarken, vatandaşların verdiği bilgi doğrultusunda araçtan inerek kaçan 4 kişinin de aranmasına devam ediliyor.

Polis tarafından parkta saklanırken yakalanan araç sürücüsü Yunus Ş.'nin, sürücü belgesine el konulduğu için 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığını söylediği bildirildi. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Araç sürücüsü Yunus Ş.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak, trafik ekiplerinin dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye atarak ters yönde ilerlemek, araca çarparak kaçmak ve kamuoyunu rahatsız edecek şekilde araç kullanmak' suçlarından 5 bin 407 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç vermek suçundan 3 bin 300 TL olmak üzere toplam 8 bin 704 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

'Dur' ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi
'Dur' ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi
'Dur' ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi
'Dur' ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi
'Dur' ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi
'Dur' ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi

Para Cezası, Manavgat, Antalya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi - Son Dakika


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