Son Dakika Haberleri: Dur İhtarına Uymadı', 'Canlı Bombayım' Dedi

Dur İhtarına Uymadı', 'Canlı Bombayım' Dedi

1 saat önce

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne gelen akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 19 yaşındaki genç, canlı bomba şüphesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Dur İhtarına Uymadı', 'Canlı Bombayım' Dedi, System.String[]
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne gelen akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 19 yaşındaki genç, canlı bomba şüphesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan C.B. (19), emniyetin önüne giderek 'Ben canlı bombayım' dedi. Bu sırada polisin teslim olmasını istediği C.B., tüm ikna çabalarına rağmen teslim olmadı. Canlı bomba olduğu düşünülen C.B., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Basmacı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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