'Dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı

6 saat önce

KONYA'da 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan Suriye uyruklu Muhammed El Neccar (26), polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

'Dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı, System.String[]

KONYA'da 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan Suriye uyruklu Muhammed El Neccar (26), polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında bir ekip otosuna çarparak, polis memuru Yusuf Oktay'ın yaralanmasına neden olan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Meram ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, polis ekipleri, 10 ayrı suçtan hakkında arama kararu bulunan Suriyeli Muhammed El Neccar tarafından kiralanan otomobili cadde üzerinde gördü. Polisin  'dur' ihtarında bulunduğu El Neccar, otomobille kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında El Neccar, bir ekip otosuna çarpıp, durdu. Polis memuru Yusuf Oktay'ın yaralandığı kazanın ardından şüpheli, otomobilden inip, yaya olarak kaçtı. Polis memuru Oktay ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölge abluka altına alındı. Polis, kısa süre sonra Muhammed El Neccar'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Kovalamaca sırasında polisin durdurmak için tabanca ile ateş etmesi üzerine kolundan hafif şekilde yaralandığı öğrenilen El Neccar, emniyete götürüldü.


Suriye, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:40 Kaynak: DHA
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