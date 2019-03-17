Son Dakika Haberleri: Dur' İhtarına Uymadı, Kaçarken Attığı Poşetten Uyuşturucu Çıktı

Dur' İhtarına Uymadı, Kaçarken Attığı Poşetten Uyuşturucu Çıktı

57 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ve polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucunda yakanan U.C.N.'nin üzerinden ve kaçarken attığı poşetten çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

Dur' İhtarına Uymadı, Kaçarken Attığı Poşetten Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ve polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucunda yakanan U.C.N.'nin üzerinden ve kaçarken attığı poşetten çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şair Eşref Bulvarı üzerinde hareket halinde olan 35 TUA 99 plakalı motosiklet sürücüsü U.C.N.'den şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü ise ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında çıkan kovalamaca Dr. Enver Bey Caddesi üzerinde sona erdi. Yakalanan U.C.N.'nin üzerinde yapılan aramada, montundan 15 cm büyüklüğünde 2 bıçak, uyuşturucu madde içiminde kullanılan alet, uyuşturucu içimi için hazırlanan 3 çakmak, muşta ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. 

Öte yandan, kovalamacası sırasında, U.C.N.'nin yol kenarına poşet attığı görülünce, şüpheliyi yakalayan ekipler, poşetin atıldığı bölgeye gitti. Şüphelinin attığı poşeti incelemeyen ekipler, poşetin içerisinden 24 gram Skunk, 20 uyuşturucu hap ve 16 tabanca fişeği ve tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan U.C.N. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:10 Kaynak: DHA

Konak, Polis, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:07:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dur' İhtarına Uymadı, Kaçarken Attığı Poşetten Uyuşturucu Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]