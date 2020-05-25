'Dur' ihtarına uymadı kazada öldü, yanındaki kadın yaralandı (2) - Son Dakika

ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara'da saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kahramankazan ilçesinden şehir merkezine giderken jandarma ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu kentin giriş kapısının ayağına çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü Muhammet Alican R. öldü, yanında bulunan Rabia S. ise yaralandı. Olaya ilişkin Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "25.05.2020 günü saat 16.27'de Kahramankazan ilçesi, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri Yol Kontrol Noktası'na yaklaşan ve dur ihtarına uymayan araç; dubalara çarparak Ankara istikametine doğru kaçmıştır. Bunun üzerine havaya dört el uyarı atışı yapılmış, kaçan aracın yakalanması için takibe başlanmıştır. Araç, Ankara girişinde Susuz Yol Kontrol Noktası'nda da durmayarak kaçışını aşırı hızla sürdürmüş ve yol üzerinde bulunan giriş takına çarparak durmuştur. Sürücü M.A.R. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçta yolcu olarak bulunan R.S. ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan ilk incelemelerde araç sürücüsü M.A.R.'nin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' ve 'Yoklama Kaçağı' suçlarından arandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat detaylı bir şekilde sürdürülmektedir."