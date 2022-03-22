Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı

22.03.2022 12:51
Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı

Malatya'da 'dur ihtarına' uymayarak polis ekipleriyle kovalamacaya giren ehliyetsiz sürücü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da 'dur ihtarına' uymayarak polis ekipleriyle kovalamacaya giren ehliyetsiz sürücü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği 44 MA 1361 plakalı minibüsü durdurmak istedi. 'Dur ihtarına' uyamayan araç sürücüsü polis ekipleri ile kovalamacaya girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Hece sokak içerisinde sıkıştırılan araç durdurularak sürücü gözaltına alındı.

Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen sürücü polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı
Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı
Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı

YORUMLAR
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2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı Ordu'da trafikte hataya yer yok Ordu'da trafikte hataya yer yok

Tragger, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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