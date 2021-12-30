'DUR' İHTARINA UYMADI, MİNİBÜSÜNDEN 37 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika

BİTLİS'te, yol kontrol noktasından jandarmanın uyarısına rağmen kaçan minibüs sürücüsü S.K., takip sonucu durduruldu. Minibüste 37 kaçak göçmen yakalandı, S.K. ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Baykan kara yolunun Tanrıyar uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Jandarmanın durdurmak istediği minibüs sürücüsü S.K., uyarılara rağmen hızını artırıp, kaçtı. Yapılan takip sonucu S.K., durdurulurken, minibüste Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Organizatörlük yaptığı belirlenen S.K. ise gözaltına alındı.