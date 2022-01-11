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Son dakika: 'DUR' İHTARINA UYMADI, POLİS OTOSUNA ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika

Son dakika: 'DUR' İHTARINA UYMADI, POLİS OTOSUNA ÇARPIP KAÇTI

11.01.2022 18:45

Son dakika haber... ADANA'nın Kozan ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan F.Y., otomobiliyle polis otosuna çarpıp kaçtı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan F.Y., otomobiliyle polis otosuna çarpıp kaçtı. Bir polis memuru yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.Y.'nin kontrolündeki 01 C 8666 plakalı otomobil, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan F.Y., otomobiliyle polis otosuna çarptı. Bir polis memurunun yaralandığı kazada polis aracı da hasar gördü. Ardından kaçışını sürdüren şüpheliyi takip eden polis ekipleri, otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalışıldı. F.Y.'nin kullandığı otomobili 300 metre sonra yol üzerindeki bir çöp konteynerine çarparak durdu. Araçtan ineni F.Y., bu kez yaya olarak kaçtı.

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Bölgeye takviye olarak gönderilen polis ekipleri, mahalleyi abluka altına aldı. Şüphelinin kullandığı araç, yapılan incelemenin ardından çekiciyle Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli F.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Şüphelinin kaçarken çarparak yaraladığı polis memuru ise mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: 'DUR' İHTARINA UYMADI, POLİS OTOSUNA ÇARPIP KAÇTI
Son dakika: 'DUR' İHTARINA UYMADI, POLİS OTOSUNA ÇARPIP KAÇTI
Son dakika: 'DUR' İHTARINA UYMADI, POLİS OTOSUNA ÇARPIP KAÇTI

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Polis Memuru, Hisarcık, Kozan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'DUR' İHTARINA UYMADI, POLİS OTOSUNA ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 'DUR' İHTARINA UYMADI, POLİS OTOSUNA ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika
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