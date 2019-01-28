Son Dakika Haberleri: Dur' İhtarına Uymadı, Ters Şeritte Kazaya Yol Açtı: 2 Yaralı

Dur' İhtarına Uymadı, Ters Şeritte Kazaya Yol Açtı: 2 Yaralı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak, ters şeride giren sürücünün kullandığı otomobilin neden olduğu kazada, 2 kişi yaralandı.

Dur' İhtarına Uymadı, Ters Şeritte Kazaya Yol Açtı: 2 Yaralı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak, ters şeride giren sürücünün kullandığı otomobilin neden olduğu kazada, 2 kişi yaralandı. Kimliği tespit edilemeyen sürücü, olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Konya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Konya yönüne giden ve kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak, kavşaktan ters yöne girip, kaçmaya başladı. Bir süre ilerleyen sürücü, Osman Ö.'nün (39) kullandığı 03 EF 365 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Osman Ö.'nün kontrolünden çıkan araç, takla atarak, şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Osman Ö. ile otomobildeki Süleyman T., çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazaya neden olan diğer sürücü ise durmayarak, kaçtı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay yerinde terk edilmiş hasarlı bir otomobil daha bulundu. Polis, 10 AAE 298 plakalı aracın kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:45 Kaynak: DHA

Konya, Afyon, 3. Sayfa
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