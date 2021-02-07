Dur ihtarına uymadılar, 13 bin TL ceza yediler

ANTALYA'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayan 2 genç trafiği birbirine katarken, polis ekiplerinin 10 kilometrelik kovalamacası sonrası önlerinin kesilmesiyle yakalandı. Ekipler, sürücü Emre Gözütok (21) ve arkadaşı Murat Kaymaz'a (21) toplamda 12 bin 959 TL para cezası uyguladı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tedaş Kavşağı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri kavşak üzerinde kısıtlama ile ilgili kontrol yaparken, Emre Gözütok yönetimindeki 15 NR 165 plakalı otomobil ters yönden Aspendos Bulvarı'na doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin bir otomobilin dur ihtarına uymadığını telsizle anons etmesiyle motorize, resmi ve sivil ekipler, otomobil içerisindeki Emre Gözütok ve arkadaşı Murat Kaymaz'ı kovalamaya başladı.

POLİS OTOSUYLA ÖNLERİ KESİLDİTers yönden giden otomobil, Meydankavağı, Yüksekalan, Çaybaşı mahallelerinde ara sokaklara girerken, polis ekiplerinin 10 kilometrelik kovalamacası sonrasında Aspendpos Bulvarı üzerinde polis otosunun önü kesildi.SÜRÜCÜ 1.56 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTIPolis ekipleri sürücü Emre Gözütok ve arkadaşı Murat Kaymaz'ı otomobilden indirerek kelepçeledi. Otomobil içerisinde yapılan aramada alkol kutuları olduğu görülürken, trafik polisleri tarafından sürücü Emre Gözütok'a alkol muayenesi yapıldı. Gözütok'un 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Emre Gözütok ve arkadaşı Murat Kaymaz, sağlık kontrolünün ardından, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.12 BİN 959 TL CEZA KESİLDİ

Polisin 'dur' ihtarına uymayan Emre Gözütok'a, 'Tehlikeli araç kullanmak', 'Alkollü araç kullanmak', 'Sürücü belgesini yanında bulundurmamak', 'Tehlikeli şerit değiştirme', 'Ters yönden araç kullanmak', 'Dur ihtarına uymamama', 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden' ve 'Maske takmamak', arkadaşı Murat Kaymaz'a ise 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden' ve 'Maske takmamak' suçlarından toplam 12 bin 959 TL para cezası kesildi. Polis tarafından yolun kenarına alınan otomobil, çekiciyle otoparka kaldırıldı.