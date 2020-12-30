Polisten kaçmak isteyen 2 kişi otomobile tarlaya uçunca yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçmak isteyen 2 kişi otomobile tarlaya uçunca yakalandı
30.12.2020 06:11
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacada otomobil sürücüsü yolun bittiğini fark etmeyip aracıyla tarlaya düştü. Araçtan inip kaçmak isteyen şahıslar polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Gelincik Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başladı.
YOLUN BİTTİĞİNİ FARK ETMEYEREK TARLAYA DÜŞTÜLER
Otomobil kaçış güzergahına doğru Yüreğir Devriye Ekipleri, ana caddeleri ve ara sokakları kapattı. Polisin sokağı kapattığını gören otomobil sürücüsü ters yönden kaçmaya devam etti. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacada ismi öğrenilemeyen sürücü yolun bittiğini fark etmedi ve aracıyla tarlaya düştü.
HAVAYA DEFALARCA ATEŞ AÇTILAR
Otomobille tarlaya düştükten sonra, sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi araçtan inerek kaçmaya başladı. 500 metre kadar koşarak kaçan şüphelileri polis kovalamaya devam etti. Ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen şüpheliler, polisin havaya defalarca ateş açması sonucunda panik yapıp kıskıvrak yakalandılar. Polis şüphelileri gözaltına alarak karakola götürdü.
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