"Dur" ihtarına uymadılar, üstlerinde ve evlerinde onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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"Dur" ihtarına uymadılar, üstlerinde ve evlerinde onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi

12.10.2022 21:57
"Dur" ihtarına uymadılar, üstlerinde ve evlerinde onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde polisin kovalamacası neticesinde yakalanan 2 motosikletlinin üstünde ve evlerinde yapılan aramada onlarca gram uyuşturucu ve silah malzemelerine el konuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde polisin kovalamacası neticesinde yakalanan 2 motosikletlinin üstünde ve evlerinde yapılan aramada onlarca gram uyuşturucu ve silah malzemelerine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayıp motosiklet üzerinde kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kovalamaca neticesinde motosikletin üstünde bulunan 2 şahıs yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada 15,50 gram esrar maddesi ve 50 esrar tohumu ele geçirildi. Şahıslardan C.K.'nin evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tüfek, 112 fişek, 42 kartuş, 2 puyp, ectasy hap, 5,46 gram metamfetamin maddesi, 160 gram esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Kandıra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymadılar, üstlerinde ve evlerinde onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Dur" ihtarına uymadılar, üstlerinde ve evlerinde onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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