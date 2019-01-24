Son Dakika Haberleri: Dur' İhtarına Uymayan 5 Şüpheli Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Dur' İhtarına Uymayan 5 Şüpheli Kovalamaca Sonucu Yakalandı

36 dakika önce

'Dur' ihtarına uymayan 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandıBURSA - Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan araç içerisindeki 2'si kadın 5 şahıs, nefes kesen bir kovalamacının ardından aracın önü kesilerek yakalandı yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA - Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan araç içerisindeki 2'si kadın 5 şahıs, nefes kesen bir kovalamacının ardından aracın önü kesilerek yakalandı yakalandı. Yakalanan şüphelilerden sürücünün ehliyetsiz olduğu, bir şahsında aranmasının bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, sabah 06.00 sularında Bursa şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine içerisinde 5 şahsın bulunduğu 16 EM 707 plakalı otomobili Haşimişcan Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü S.U.E., hızla kaçmaya başladı. Setbaşı istikametinde ters şeritten kaçan otomobil, yaklaşık 30 dakikalık filmleri aratmayan kovalamacanın ardından Gökdere Bulvarı üzerinde aracın önü kesilerek yakalandı. Araçtan indirileren şüphelilerden, araç sürücüsü S.U.E.'nin ehliyetsiz olduğu, E.B. isimli şahsında aranması olduğu tespit edildi. Otomobilde yapılan aramanın ardından, uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirirken, şüphelilerin kaçtığı aracında muayenesinin olmadığı ortaya çıktı.
Otomobilde bulunan S.U.E., E.B., A.K. ile birlikte kadın şüpheliler Z.Ö. ve E.Y. gözaltına alınarak Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:25 Kaynak: İHA

Bursa, Araç, 3. Sayfa
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