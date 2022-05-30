"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra bir de gazetecilere saldırdı - Son Dakika
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"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra bir de gazetecilere saldırdı

30.05.2022 08:27

Fatih Aksaray'da dur ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari otomobil ile polis ekipleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonrası kovalamaca son buldu. Kazada araç içinde bulunan 4 kişiden biri hafif şekilde yaralanırken, sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü olan sürücü olay yerinde gazetecilere saldırdı.

Fatih Aksaray'da yapılan rutin trafik uygulamasında "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamacada hafif ticari aracın sürücüsü, araç kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Şiddetle bariyerlere çarpan araç, bariyerlerle demir korkuluk arasında sıkıştı. Araç içinde bulunan 4 kişiden biri hafif şekilde yaralandı.

"ÇEKMESENE KARDEŞİM AYIPTIR"

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yapılan kontroller sonrası sürücünün ise alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü ve diğer 3 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Alkollü sürücü gazetecilere saldırdı. Alkollü olarak araç kullanan ve polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü olay yerinde görüntü alan gazetecilere saldırdı. Sürücü gazetecilere, "Çekmesene kardeşim, ayıptır." diye bağırarak küfürler savurdu. Daha sonra kendisini sakinleştirmek isteyen polislere de saldıran sürücü güç bela sakinleştirildi.

GAZETECİ GÖRÜNTÜ ALMAYA DEVAM ETTİ

Kamuoyunu bilgilendirmek için olay yerinde ambulanstan görüntü alan gazeteci ile sağlık personeli arasında da, görüntü çekimiyle ilgili olarak tartışma yaşandı. Kendisinin gazeteci olduğunu ve hiçbir aykırı iş yapmadığını belirten gazeteci görüntü almaya devam etti. Kazada, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Aksaray, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra bir de gazetecilere saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra bir de gazetecilere saldırdı - Son Dakika
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