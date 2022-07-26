Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü adayı "Şahin" ekibinden kurtulamadı - Son Dakika
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Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü adayı "Şahin" ekibinden kurtulamadı

26.07.2022 12:13
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü adayı "Şahin" ekibinden kurtulamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ticari araç sürücüsü, uygulamada görevli Şahin ekibi tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ticari araç sürücüsü, uygulamada görevli Şahin ekibi tarafından yakalandı. Alkollü ve aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Orman İşletmesi önünde gerçekleştirilen uygulamada, ekiplerin dur ihtarına uymayan ve makas atmak suretiyle uzaklaşan hafif ticari araç, uygulamada görevli Şahin (Motorize Trafik ekibi) tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı. Aracı park halinde bulan trafik görevlisi, olay yerine polis ekibi de çağırdıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşmakta olan araç sürücüsünü yakaladı.

Hem ehliyetsiz hem de aday sürücü

07 LP 691 plakalı hafif ticari araç, trafik ekipleri tarafından çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Polis ekibi tarafından Şelale Polis Karakoluna götürülen araç sürücüsü Erkan Salih P.'nin aday sürücüyken alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetinin iptal edildiği belirlendi. Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 3 bin 674, makas atmaktan bin 823 ve dur ihtarına uymamaktan 427 TL, araç sahibine de ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 9 bin 598 TL para cezası uygulandı.

O anlar kamerada

Diğer taraftan, aracın ana caddeden gelmesi, sürücüsünün olay yerinden uzaklaşması, motorize trafik ekibinin gelmesi ve kaçmaya çalışan sürücünün yakalanarak geri getirilme anları güvenlik kameralarına yansıdı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü adayı 'Şahin' ekibinden kurtulamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü adayı "Şahin" ekibinden kurtulamadı - Son Dakika
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