'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ile 4 arkadaşı kovalamaca sonrası yakalandı (2) - Son Dakika

5 ŞÜPHELİ SERBEST

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü araç kullanırken, yol kontrolü yapan polisin ihtarına rağmen durmayıp kaçan ve bir saat süren kovalamaca sonrası yakalanan Burak G. (21) ile 4 arkadaşının sorgusu tamamlandı. Emniyet müdürlüğünde ifade veren şüpheliler, polisi görünce alkollü oldukları için kaçtıklarını söylediler. Yapılan muayenede 2 promil alkol tespit edilen Burak G. ile arkadaşları toplam 8 bin 39 TL cezai işlem uygulandıktan sonra, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (BURSA),