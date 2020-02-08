112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınırken aynı araçta bulunan Burak K, hafif yaralandı.

Uyarıyı dikkate almayan sürücünün kullandığı araç, Karapınar Caddesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarparak durdu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'de devriye görevi yapan polis ekipleri, Mehmet K. idaresindeki 35 RF 514 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Adıyaman 'da güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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