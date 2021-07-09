'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 18 BİN TL CEZA - Son Dakika

DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacanın ardından durduruldu. Ehliyetsiz ve 2.27 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 18 bin TL ceza kesildi.

Olay, Düzce şehir merkezinde meydana geldi. 81 AZ 161 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kişinin seyir halindeyken alkol aldıkları ihbarını alan polis ekipleri, Ela Oral Bahriyeli Bulvarı üzerinde aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucu otomobil Ağa Mahallesi 640 Sokak üzerinde durduruldu.

Otomobil sürücüsü Emircan D.'nin yapılan alkol muayenesinde 2.27 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Emircan D.'ye alkollü, ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmak, 'dur' ikazına uymamak, ters şeride girmek ve tehlikeli araç kullanmak maddelerinden toplam 18 bin TL cezai işlem uygulandı. Polis, Emircan D. ve araçta bulunan Beytullan T.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.